Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Знаменита fashion-блогерка К'яра Ферраньї стала мамою вдруге (фото)

Сьогодні, 11:20

У К'яри народилася дочка

33-річна інфлюенсерка і fashion-блогерка К'яра Ферраньї і її чоловік, репер Fedez (Федеріко Лючія), стали батьками вдруге. У пари народилася дочка, яку назвали Вітторія. Про вагітність К'яри стало відомо восени минулого року.

Радісною новиною Ферраньї поділилася з підписниками в Instagram, опублікувавши фото з пологового будинку.

"23 березня, 2021. Наша Вітторія", – підписала знімок блогерка.

Скріншот: Instagram

У коментарях Ферраньї вже привітали її друзі і шанувальники. Зазначимо, що у К'яри і Федеріко є дворічний син Лео. Малюк народився 19 березня 2018 року. Ферраньї і Fedez почали зустрічатися в 2016 році, а через два роки вони одружилися.

К'яра Ферраньї – відома італійська блогерка, інфлюенсерка, модель і дизайнерка. На її сторінку в Instagram підписано більше 22 мільйонів фоловерів.

К'яра Ферраньї з чоловіком та сином
К'яра Ферраньї з чоловіком та сином
Фото: instagram.com/chiaraferragni

Нагадаємо, молодша сестра Кейт Міддлтон стала мамою вдруге.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вагітна Даша Квіткова потрапила в лікарню Джамала вперше показала обличчя молодшого сина Селіма Василіса Фролова з сином на руках показала домашнє фото до і після пологів
вагітність пологи діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярні статті

Сьогодні, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Вчора, 17:17Зірково

"Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу

Вчора, 15:12Психо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Вчора, 14:20Зірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Вчора, 12:15Зірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Вчора, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Вчора, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Вчора, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

21 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

21 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

21 березняЗірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

Новини партнерів

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти