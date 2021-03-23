Знаменита fashion-блогерка К'яра Ферраньї стала мамою вдруге (фото)
У К'яри народилася дочка
33-річна інфлюенсерка і fashion-блогерка К'яра Ферраньї і її чоловік, репер Fedez (Федеріко Лючія), стали батьками вдруге. У пари народилася дочка, яку назвали Вітторія. Про вагітність К'яри стало відомо восени минулого року.
Радісною новиною Ферраньї поділилася з підписниками в Instagram, опублікувавши фото з пологового будинку.
"23 березня, 2021. Наша Вітторія", – підписала знімок блогерка.
У коментарях Ферраньї вже привітали її друзі і шанувальники. Зазначимо, що у К'яри і Федеріко є дворічний син Лео. Малюк народився 19 березня 2018 року. Ферраньї і Fedez почали зустрічатися в 2016 році, а через два роки вони одружилися.
К'яра Ферраньї – відома італійська блогерка, інфлюенсерка, модель і дизайнерка. На її сторінку в Instagram підписано більше 22 мільйонів фоловерів.
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