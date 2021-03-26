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Зірка "Ла-Ла Ленда" Емма Стоун вперше стала мамою

Сьогодні, 11:12

Емма і Дейв привітали свого першого малюка

Американська акторка, зірка фільмів "Ла-Ла Ленд" і "Бердмен" Емма Стоун, про вагітність якої стало відомо на початку року, вперше стала мамою! Батько її дитини – комік і режисер Дейв Маккері, з яким акторка зіграла таємне весілля під час карантину.

Як повідомляє видання TMZ, поки невідомо, хто народився у пари – хлопчик чи дівчинка. У соцмережах зіркові батьки теж нічого не повідомляють.

Фанати підозрюють, що Емма Стоун таємно вийшла заміж
Фанати підозрюють, що Емма Стоун таємно вийшла заміж
Фото: Getty Images

Втім, навіть під час вагітності Емма Стоун не розголошувала своє особисте життя. Шанувальники дізналися про те, що подружжя чекає на первістка, завдяки папараці: фотографи зняли зірку "Ла-Ла Ленда" в мішкуватому одязі, який все одно не зміг приховати животик зірки.

Емма Стоун
Емма Стоун
Фото: Getty Images, скриншот

Раніше ми розповіли про майбутнє продовження "101 далматинця" фільм "Круелла" – в ньому Емма Стоун грає головну роль.

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