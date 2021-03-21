Вагітна Даша Квіткова потрапила в лікарню

Дружина "Холостяка" Нікіти Добриніна чекає на первістка

Даша Квіткова, яка чекає на дитину від "Холостяка" Нікіти Добриніна, котрий став ведучим російської версії шоу, потрапила у лікарню. Дівчину поклали на стаціонар. Очікується, що в лікарні вона проведе кілька днів.

В Instastories Даша розповіла, що з нею сталося. За словами майбутньої мами, їй стало важко ходити через біль у спині. Пізніше з'ясувалося, що у Квіткової ниркова колька.

Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Даша також показала, як виглядає палата, в якій вона буде перебувати. У приміщенні дві кімнати з двома плазмами і ванна з душовою кабіною.

Фото: instagram.com/stories/kvittkova

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Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Кохана Добриніна зазначила, що загрози її дитині немає, з ним все в порядку.

Про те, що Даша і Нікіта чекають на дитину, стало відомо в січні цього року. Пізніше пара влаштувала вечірку, на якій дізналася стать дитини.

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