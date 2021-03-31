Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сталлоне зробить ще 20 серій про Роккі

Сьогодні, 19:45

Зірка "Роккі" планує зняти приквел

Голлівудський актор і кінопродюсер Сильвестр Сталлоне, який нещодавно продав свій особняк, почав роботу над сценарієм серіалу-приквела "Рокі". Серіал розповість про молодість героїв легендарної франшизи.

Про це зірка бойовиків розповів у своєму Instagram-акаунті, виклавши на суд громадськості перші чорнові начерки майбутнього творіння. Слай планує сам написати сценарій, але чи буде зніматися особисто – поки не ясно. Сталлоне хоче випустити пару сезонів по десять епізодів, а права на серіал продати одній зі стрімінгових платформ. Останнім фільмом франшизи за участю актора став виданий у 2019 році "Крід-2".

Сильвестр Сталлоне в ролі Рокі Бальбоа
Сильвестр Сталлоне в ролі Рокі Бальбоа
Фото: instagram.com/officialjackiestallone

Тим часом спортивну драму, яка принесла Сильвестру Сталлоне світову популярність, дивіться вдома онлайн на OLL.TV.

"Рокі"
дивiться на olltv
Дивитися

Цікаві факти про "Рокі":

  • Сценарій для першого "Рокі" був написаний Сильвестром Сталлоне за 3,5 дні, а фільм знятий за 28 днів;
  • Картина перемогла в трьох номінаціях премії "Оскар": "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" і "Найкращий монтаж";
  • В епізодах знялися батько і молодший брат Сталлоне. Обох звуть Френк;
  • Хід бою знімали у зворотному хронологічному порядку, починаючи з 15-го раунду, так що гриму на обличчях акторів ставало все менше і менше;
  • у 2021 році першому фільму про Рокі Бальбоа виповнюється 45 років.

Раніше у фільмі Сталлоне помітили український бренд.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Радянський "Володар перснів", який шукали 30 років, виклали на YouTube: у глядачів істерика після перегляду Геніального італійця звинуватили у вбивстві натурниці QAnon: Америкою править таємне товариство сатаністів-педофілів
кіно oll.tv сильвестр сталлоне що подивитися
Реклама

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Сьогодні, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Сьогодні, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

Вчора, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Вчора, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Вчора, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

29 березняСмачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

29 березняЗірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

29 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти