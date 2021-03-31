Сталлоне зробить ще 20 серій про Роккі

Зірка "Роккі" планує зняти приквел

Голлівудський актор і кінопродюсер Сильвестр Сталлоне, який нещодавно продав свій особняк, почав роботу над сценарієм серіалу-приквела "Рокі". Серіал розповість про молодість героїв легендарної франшизи.

Про це зірка бойовиків розповів у своєму Instagram-акаунті, виклавши на суд громадськості перші чорнові начерки майбутнього творіння. Слай планує сам написати сценарій, але чи буде зніматися особисто – поки не ясно. Сталлоне хоче випустити пару сезонів по десять епізодів, а права на серіал продати одній зі стрімінгових платформ. Останнім фільмом франшизи за участю актора став виданий у 2019 році "Крід-2".

Сильвестр Сталлоне в ролі Рокі Бальбоа Фото: instagram.com/officialjackiestallone

Тим часом спортивну драму, яка принесла Сильвестру Сталлоне світову популярність, дивіться вдома онлайн на OLL.TV.

Цікаві факти про "Рокі":

Сценарій для першого "Рокі" був написаний Сильвестром Сталлоне за 3,5 дні, а фільм знятий за 28 днів;

Картина перемогла в трьох номінаціях премії "Оскар": "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" і "Найкращий монтаж";

В епізодах знялися батько і молодший брат Сталлоне. Обох звуть Френк;

Хід бою знімали у зворотному хронологічному порядку, починаючи з 15-го раунду, так що гриму на обличчях акторів ставало все менше і менше;

у 2021 році першому фільму про Рокі Бальбоа виповнюється 45 років.

Раніше у фільмі Сталлоне помітили український бренд.

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