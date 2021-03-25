Геніального італійця звинуватили у вбивстві натурниці

Відбулася світова прем'єра 8-серійної історичної драми "Леонардо"

Вийшла історична драма "Леонардо", яка розповідає про великого художника і винахідника епохи Відродження Леонардо да Вінчі. Його творіння випередили свій час і зробили колосальний вплив на розвиток науки, мистецтва і технології Європи. Серіал досліджує таємниці й загадки, які огортали стосунки генія з натурницею Катериною та Кремона. Захопливу драму, що складається з восьми епізодів, можна подивитися онлайн на OLL.TV.

Кадр з серіалу "Леонардо" Фото: kino-teatr.ru

Якщо ви коли-то цікавилися біографією легендарного Да Вінчі, то напевно знаєте, що вона сповнена загадкових і неймовірних фактів. Кожен епізод серіалу "Леонардо" присвячений одному з досягнень видатного італійця.

Цікаві факти:

Роль молодого слідчого, який розгадує загадку в центрі історії виконав Фредді Хаймор, відомий за серіалом "Хороший лікар", також в серіалі зіграла 25-річна Матильда де Анджеліс, яка блистала в драмі "Відіграти назад";

Вихід серіалу присвячений 500-річчю від дня смерті Леонардо да Вінчі (у 2019 році), але пізніше прем'єру перенесли з 2020-го на 2021 рік через пандемії коронавірусу;

Один з творців серіалу – Френк Спотніц, який написав сценарії деяких епізодів культового серіалу "Секретні матеріали".

Раніше відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Чесний злодій" з Ліамом Нісаном.

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