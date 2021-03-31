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Радянський "Володар перснів", який шукали 30 років, виклали на YouTube: у глядачів істерика після перегляду

Сьогодні, 16:42

В СРСР зняли свою екранізацію роману Толкіна ще задовго до американської

20 років тому вийшла легендарна кінотрилогія Пітера Джексона "Володар перснів". Але чи знали ви, що ще за десять років до прем'єри першої частини "Володар перснів: Хранителі персня" в СРСР зняли свою екранізацію книги Толкіна?

Багато років радянська телевистава, яка отримала назву "Хранителі", вважалася загубленою, але кіномани вперто продовжували її шукати в архівах. І ось днями, сталося диво – фільм знайшовся і його опублікували на YouTube-каналі П'ятого каналу. Варто одразу зазначити, що Фродо Беггінс, Гендальф і інші герої в особі радянських акторів кардинально відрізняються від звичних нам американських. Спецефекти, локації та й самі лиходії теж викликають двоякі почуття.

"Хранителі"
"Хранителі"
Фото: YouTube

Телефільм був знятий в 1991 році на студії Ленінградського телебачення. Режисером виступила Наталя Серебрякова.

У ролі Гендальфа знявся Віктор Костецький.

Віктор Костецький
Віктор Костецький
Фото: Скріншот з YouTube

Більбо зіграв Георгій Штиль.

Георгій Штиль
Георгій Штиль
Фото: Скріншот з YouTube

А Фродо Торбінса зіграв Валерій Дьяченко.

Валерій Дьяченко
Валерій Дьяченко
Фото: Скріншот з YouTube

Голум теж вже не той.

Голум в радянському телеспектаклі "Хранителі"
Голум в радянському телеспектаклі "Хранителі"
Фото: Скріншот з YouTube

Реакція Мережі на радянський "Володар перснів"

Багатьом глядачам телевистава здалася, м'яко кажучи, дивною:

  • "Фродо, судячи з інтонацій, зловживає трубковим зіллям"
  • "Чому у мене складається відчуття, що Фродо тут постійно п'яний?"
  • "Це Шедевр! Гендальф чаклує під дискомузику!"
  • "1991 рік. Що ви хотіли?"
  • "Пітеру Джексону вже скинули посилання? Нехай хоч подивиться"
  • "Один образ смішніше іншого. Від істеричного екзальтованого Сарумана до цього прекрасного ока Саурона".
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube

Знайшлися й ті, хто сприйняв радянський "Володар перснів" як хороше кіно:

  • "Справжній сенс і глибина цього твору відкривається глядачеві тільки після третього перегляду. Це шедевр не тільки російського, а й світового кінематографа. Незрівнянна екранізація".
  • "Із задоволенням і на одному диханні подивився першу серію".
  • "Відвал башки! Дякую за цю легенду!"
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube

Раніше повідомлялося, що зірка "Володаря перснів" Іен Маккеллен одним з перших вакцинувалася від COVID-19.

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