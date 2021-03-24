QAnon: Америкою править таємне товариство сатаністів-педофілів

Вийшла нова документалка "Q: Та вдарить буря!"

Відбулася прем'єра гучного документального серіалу "Q: Та вдарить буря!" від лауреата премій "Оскар", BAFTA і "Еммі" Адама Маккея.

У реальному часі сюжет розкриває одну з найбільш диких теорій змови, а також діяльність однойменного руху QAnon, що здобули широку популярність після штурму Капітолію. Творці проєкту розкажуть про еволюцію теорії, участі руху в інформаційних війнах, його вплив на політичну обстановку і маніпулювання мисленням суспільства. Загалом, якщо ви теж любитель розкривати різні теорії змови й аналізувати те, що відбувається в соціумі, дивіться серіал прямо вдома на OLL.TV.

"Q: Та вдарить буря!" Фото: Скріншот з YouTube

Цікаві факти:

QAnon. Послідовники цього руху впевнені, що Америкою (та й світом) править таємне товариство сатаністів-педофілов, куди входять лідери Демократичної партії, а також бізнесмени й знаменитості.

QAnon мала підтримку серед американських консерваторів під час президентства Дональда Трампа, а у 2020 році в Конгрес навіть були обрані два політики, які публічно підтримують її прихильників;

Хтось з ніком Q (автор поста про майбутню бурю на анонімному форумі 4chan) стверджував, що він є співробітником адміністрації Трампа з рівнем доступу Q (звідси й нік). Він же розмістив зроблені з висоти фотографії островів, повз яких пролітав в той день президент. Інтернет-спільнота пройшла до висновку, що їх зробили саме з борта президентського лайнера.

Перед тим, як ви приступите до перегляду серіалу, пропонуємо глянути новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Раніше ми розповіли про новий фільм легендарного Клінта Іствуда, який продовжує зніматися у свої 90 років.

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