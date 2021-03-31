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Сталлоне сделает еще 20 серий про Рокки

Сегодня, 19:45

Звезда "Рокки" планирует снять приквел

Голливудский актер и кинопродюсер Сильвестр Сталлоне, который недавно продал свой особняк, начал работу над сценарием сериала-приквела "Рокки". Сериал расскажет о молодости героев легендарной франшизы.

Об этом звезда боевиков рассказал в своем Instagram-аккаунте, выложив на суд общественности первые черновые наброски будущего творения. Слай планирует сам написать сценарий, но будет ли сниматься лично – пока не ясно. Сталлоне хочет выпустить пару сезонов по десять эпизодов, а права на сериал продать одной из стриминговых платформ. Последним фильмом франшизы с участием актера стал вышедший в 2019 году "Крид-2".

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа
Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа
Фото: instagram.com/officialjackiestallone

Тем временем спортивную драму, которая принесла Сильвестру Сталлоне мировую известность, смотрите дома онлайн на OLL.TV.

"Рокки"
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Интересные факты о "Рокки":

  • Сценарий для первого "Рокки" был написан Сильвестром Сталлоне за 3,5 дня, а фильм снят за 28 дней;
  • Картина победила в трех номинациях премии "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший монтаж";
  • В эпизодах снялись отец и младший брат Сталлоне. Обоих зовут Фрэнк;
  • Ход боя снимали в обратном хронологическом порядке, начиная с 15-го раунда, так что грима на лицах актеров становилось все меньше и меньше;
  • в 2021 году первому фильму о Рокки Бальбоа исполняется 45 лет.

Ранее в фильме Сталлоне заметили украинский бренд.

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