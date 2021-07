Стала відома дата прем'єри грандіозного шоу Співають всі!

Розробка студії зайняла близько 3 місяців. Щоб привезти декорації в знімальний павільйон, знадобилося близько двадцяти 10-тонних вантажівок. А на монтаж студії пішло 12 днів

Перший випуск нового проекту "Співають всі!", української адаптації всесвітньо відомого формату All Together Now компанії Banijay Rights, глядачі телеканалу "Україна" побачать в суботу, 21 серпня. Над найнароднішим вокальним шоу країни працює величезна команда професіоналів, яка розкрила деякі секрети створення проекту.

Нове шоу телеканалу "Україна" вражає своїми масштабами. Більше 80 талановитих учасників постануть перед унікальним журі, до складу якого увійшли 100 українських артистів. Кожен з них самостійно приймає рішення, за яких вокалістів він хоче віддати свій голос. Чим більше експертів встануть і приєднаються до виступу конкурсанта, тим більше у нього шансів пройти в фінал проекту і поборотися за головний приз – півмільйона гривень.

Режисер-постановник шоу "Співають всі!" Ярослав Губський коментує це шоу так:

У жодному іншому телепроекті ми ще не бачили такої кількості артистів-суддів. 100 наших зірок розташувалися на 6-ярусної декорації у вигляді стіни. У кожного – своя кнопка для голосування і своє колірне вікно, яке відображає думку експерта про виступ учасника. Це дуже складний алгоритм роботи, при якому з'єднуються звукові та візуальні ефекти з фізичним натисканням кнопок і перемиканням екранів. Він же підраховує кількість набраних балів прямо під час виступу.

Необхідне програмне забезпечення і систему голосування творці проекту привезли з Польщі. Розробка студії зайняла близько 3 місяців. У ній використано 474 квадратних метра екранів, понад 320 світлових приладів і 1200 метрів світлодіодної стрічки. Щоб привезти декорації в знімальний павільйон, знадобилося близько двадцяти 10-тонних вантажівок. А на монтаж студії пішло 12 днів.

Вражають і розміри стіни, на якій розташувалися судді. Вона досягає 10 метрів у висоту, 16 метрів в ширину і 6,5 метрів вглиб. А вага конструкції становить 38 тонн.

Ще один виклик, з яким зіткнулися творці проекту "Співають всі!", – величезна кількість гарнітур. Відсутні в Україні комплекти замовляли з Данії, а приїхали вони буквально за день до початку зйомок. Кожен зі ста мікрофонів записує всі розмови суддів, так що звукорежисерам доводиться прослуховувати величезну кількість матеріалу.

Ведучий проекту Володимир Остапчук називає це шоу найнароднішим:

Безумовно, "Співають всі!" – це найнародніше вокальне шоу, адже у нас зібрано цілих 100 експертів. У кожного своя думка і свої переваги, і від цього учасникам складніше завоювати любов максимальної кількості суддів. У нас ніхто ні з ким не домовляється, кожен голосує за себе і самостійно вирішує, вставати і підспівувати чи ні. Упевнений, що це найсправедливіший, різноманітне і чисельне журі в історії всіх телевізійних проектів.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець проекту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

