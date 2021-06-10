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Переможець нового шоу Співають всі отримає півмільйона гривень

Сьогодні, 12:19

Призовими грошима на шоу телеканалу Україна переможець зможе розпоряджатися на свій розсуд. Правила шоу не обмежують володаря призу. Важливо тільки заворожити своїм талантом суддею

Переможець нового шоу телеканалу «Україна» отримає півмільйона гривень
Переможець нового шоу телеканалу «Україна» отримає півмільйона гривень
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" готує для своїх глядачів прем'єру грандіозного вокального проекту "Співають всі" по популярному в усьому світі формату All Together Now компанії Banijay Rights. Учасникам шоу потрібно вразити своїм співочим талантом унікальне журі, а переможець проекту отримає грошовий приз у розмірі 500 000 гривень.

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Незабаром глядачі телеканалу "Україна" познайомляться з талановитими учасниками, яких чекає непросте завдання – завоювати прихильність 100 музичних експертів. Саме таку кількість артистів буде оцінювати виступи конкурсантів і це, безумовно, наймасштабніше журі, яке коли-небудь вирішувало долю учасників талант-шоу. Під час виступу члени журі віддають свої голоси, встаючи і підспівуючи конкурсанту. Отже, чим більше експертів приєднаються до виконання пісні – тим більше шансів пройти у фінал і поборотися за головний приз – півмільйона гривень – буде мати учасник.

Телеканал
Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Переможець шоу зможе розпорядитися призовими грошима на свій розсуд. Хтось вважатиме за потрібне вкластися в музичний репертуар, а хтось купить собі квартиру. Правила шоу не обмежують володаря призу. Тому чекаємо унікальних вокалістів на кастингах. Це той випадок, коли є за що боротися!" – коментує директор Департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

"Сотня" музичних експертів – це популярні українські артисти, які мають багатий досвід виступів на сцені. А очолить унікальне журі легенда українського шоу-бізнесу, ім'я якої канал "Україна" оголосить зовсім скоро.

Ведучим шоу
Ведучим шоу "Співають всі" стане популярний шоумен Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Ведучим грандіозного шоу "Співають всі" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук розповів подробиці грандіозного шоу "Маска" – дивіться відео:

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проекту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів.

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Джерело: Сьогодні
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