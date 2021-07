GROSU, Артем Пивоваров і Анастасія Приходько: хто ще увійшов до другої десятки суддів шоу "Співають всі!"

Вперше в історії українського телебачення вирішувати долі учасників будуть аж 100 зірок. Завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому

GROSU, Артем Пивоваров і Анастасія Приходько стали суддями шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал Україна продовжує роботу над масштабним вокальним проектом "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now компанії Banijay Rights. Народні таланти вийдуть на велику сцену, де їхні долі вирішать відразу 100 успішних артистів, серед яких GROSU, Артем Пивоваров, Анастасія Приходько, Арсен Мірзоян, Анна Трінчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE і LILU.

Артист і саундпродюсер Артем Пивоваров / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярний артист і саундпродюсер Артем Пивоваров зізнається – для нього участь у вокальному-шоу "Співають всі!" – це можливість відкрити нові таланти, які мають всі шанси стати учасниками його проєктів:

Я дуже заінтригований і вмотивований. Для мене це можливість розкрити нові грані свого продюсерського таланту, оскільки я працюю не тільки з топовими, але і з молодими артистами. Якщо пощастить і "зійдуться зірки", хто знає, можливо я знайду артиста, з яким мені захочеться попрацювати над його першим матеріалом і альбомом після проєкту. Як я вже неодноразово говорив у своїх інтерв'ю, ми з командою плануємо в майбутньому розширювати горизонти нашого продакшну і шукаємо таланти.

Співачка і актриса GROSU / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Не відкидає творчих колаборацій з артистами і зірка українського шоу-бізнесу, співачка і акторка GROSU :

Мені було б дуже цікаво зайнятися продюсуванням і у мене є кілька проєктів в голові. Це абсолютно протилежні проєкти.

Але кожен учасник повинен не просто отримати шанс вийти на велику сцену, а й зворушити іменитих людей, а це зробити досить непросто, адже у кожного є свої погляди на творчість – і це найцікавіше!

Співачка, учасниця гіпершоу "Маска" Анастасія Приходько / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка, учасниця гіпершоу "Маска" Анастасія Приходько говорить так про свою участь в новому шоу в якості судді:

Перш за все я буду звертати увагу на те, як людина виконує пісню, чи відчуває вона її та чи розуміє вона, про що співає! Так, я дуже сувора в цьому плані, пісня – це не просто три хвилини, кожна пісня – це історія, і вставати просто так я не буду.

Співачка LILU / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співачка LILU може стати тим самим "добрим поліцейським" для учасників. Артистка зізнається – їй складно не підтримати талановитих людей, а часом вона готова підтримати учасників навіть за сміливість з'явитися перед "великою сотнею".

Співачка, блогер і актриса Анна Трінчер / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За останні кілька років співачка, блогерка і акторка Анна Трінчер неодноразово і брала участь, і була в складі журі на різних вокальних конкурсах, особливо дитячих і підліткових. Тому перш за все розглядатиме людину, яка виходить на сцену, як артиста:

Він повинен бути мегахаризматичним, вміти прикувати до себе увагу, одягатися і рухатися так, щоб передати драматургію і настрій пісні. У наших учасників завдання непросте – залучити до цієї емоції аж 100 музичних експертів, передати закладений сенс, здивувати нас. Але артист стає живим саме тоді, коли весь зал і всі люди, які його слухають, максимально вникають і співпереживають разом з ним.

Співак Ivan NAVI / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Відомий співак Ivan NAVI запевняє – не кожен артист здатний його зачепити, тому головне, на що він буде звертати увагу – харизма:

Вона може бути від природи, але також її можна доопрацьовувати. Адже кожна людина від народження по-своєму харизматична – хтось більше, хтось менше. І на це впливають різні чинники.

Співак, продюсер і кліпмейкер KISHE / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Для співака, продюсера і кліпмейкера KISHE не менш важлива віддача артиста, його талант і чесність. А ось найскладнішим завданням артист вважає вибрати переможця з найкращих. Але справжнім професіоналам, які зібралися на проєкті – все по силам.

Співачка Наталка Карпа / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співачка Наталка Карпа вважає, що учасники повинні добре розбиратися у вокалі:

Професіонал повинен добре розбиратися у вокалі, постановці голосу, образі, подачі матеріалу. Але, на мій погляд, в подібних шоу спрацьовує інший критерій – виконавець або чіпляє, чи ні. Вже потім, коли учасник заспівав, ти розкладаєш все по поличках, але, якщо тебе зачепило і тримає – треба голосувати!

Співак Арсен Мірзоян / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

І Арсен Мірзоян повністю згоден зі своєю зірковою колегою:

Головне, щоб мурашки по тілу бігли! А якщо це відчую не тільки я, то відкрито скажу: "Я хочу з тобою співати!"

Співак, композитор і сонграйтер Vlad Darwin / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А відомий співак, композитор і сонграйтер Vlad Darwin навіть дав кілька порад учасникам, які допоможуть досягнути успіху:

Перше – спостерігайте за успішними і знаменитими артистами. А друге – на сцені забувайте про себе, заривайте своє его, віддавайтеся музиці і насолоджуйтеся! Літайте! Великого, високого і красивого вам польоту!

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проекту отримає грошовий приз розміром півмільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "МАСКА" Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

