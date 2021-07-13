Переможе на сцені той, хто зуміє зворушити слухача: Ассія Ахат про суддівство в шоу Співають всі

Співачка і скрипалька розповіла про концертний тур в Америці і про те, що її музика не має мовного бар'єру, тому кожна людина може її зрозуміти і почути.

Ассія Ахат стане членом журі шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Відома скрипалька та співачка Ассія Ахат вперше візьме участь у великому талант-шоу – артистка стане членом журі "Співають всі" на телеканалі "Україна" . В ексклюзивному інтерв'ю Ассія Ахат розповіла, які таланти здатні підкорити її серце і чи готова вона допомогти молодим талантам.

Ви ввійдете до складу журі шоу "Співають всі". А це не чотири, не п'ять – сто людина! Поясніть, як буде проходити процес оцінювання виступають?

Незважаючи на те, що склад журі дійсно дуже значний, процес оцінюючи виступаючих досить простий: якщо члену журі подобається виступ учасника, його виконання, манера, поведінка, він натискає на відповідну кнопку і встає. І чим більше членів журі учасник "підніме" зі своїх місць, тим більше у нього шансів на перемогу. В ідеалі учасник повинен підняти всіх членів журі. Уявляєте? Всю сотню! Я вже в передчутті, мені здається, ми побачимо таких виконавців, яких ще не було на українських талант-шоу!

Чи схильні ви ставити себе на місце конкурсанта? Вас коли-небудь судили на музичних змаганнях?

Я з дитинства брала участь у всіляких конкурсах, граючи на скрипці. У молодшому віці у мене було відсутнє почуття страху перед конкуренцією. Пізніше, будучи дорослою, виступаючи на міжнародних конкурсах і граючи складну скрипкової музику, в силу свого не зовсім бойового характеру, я сильно хвилювалася і переживала, розуміючи всю відповідальність того, що відбувається. Будь-які змагання і конкурси для мене – це завжди величезний стрес. Проте, я лауреат і дипломант міжнародних конкурсів у Франції і Італії, і вважаю, що мені цього достатньо. Адже ми, жінки, народжені для того, щоб дарувати любов світу, а не боротися за якісь титули.

Ассія Ахат стане членом журі шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Змагатися на сцені будуть діти, дорослі, зовсім дорослі – чи не здається вам, що це нерівне суперництво? Адже у дорослих може бути більше досвіду, ніж у дітей. А малюки, зі свого боку, підкуповують безпосередністю ...

Перемагати на сцені буде той, хто зуміє зачепити серце слухача. І вік виконавця, як і сила його голосу, тут не головне.

Як людина пройшла навчання в декількох музичних вузах, висловіть свою думку: якщо на сцені змагаються професійний вокаліст і самородок – чи є у другого шанси на перемогу?

Звичайно ж, шанси є завжди! Знаєте, буває так, що іноді виконавець, у якого професійно поставлений голос, який потрапляє в усі ноти, так нещиро або з надривом співає про кохання, що ти не хочеш його слухати. І тоді перемагає виконання, яке йде з самого серця, від душі, без крику і надриву в голосі, без поставленого професійного вокалу.

Чи ставите собі за мету знайти "алмаз" і огранувати його – тобто взяти під крило обдарованого підопічного? А може, плануєте колаборації з улюбленими учасниками?

У моєму житті є досвід продюсування – колись я створювала жіночу групу "69". Це непроста робота, яка вимагає багато уваги, знань, часу і любові до артиста, часто на шкоду турботі про своє просування. Зараз у мене в самої, як у музиканта, артистки, є нереалізовані бажання в творчості, експерименти з новими музичними жанрами в інструментальній музиці, концертні тури в Україні та Америці. Але я не виключаю, що в проекті може з'явитися учасник, який дуже здивує та надихне своїм виконанням, з яким з'явиться бажання зробити якусь колаборації, допомогти в подальшому з просуванням. Але для цього повинна виникнути Любов. У творчості – тільки так.

Ассія Ахат стане членом журі шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У 2019-2020 ви гастролювали по Америці. Поділіться враженнями про публіку, природі, звичаї, країні в цілому ...

Концертні тури в Америці – це як неймовірні пригоди українських музикантів! Ми виступали по всій Америці, і всюди в красивих театрах – старовинних, історичних, легендарних і дуже сучасних. Глядачами були в основному американці, тому що квитки на концерт продавало американське телебачення PBS, показуючи сотні разів моє шоу на своїх телевізійних каналах і рекламуючи мій тур. Публіка була дуже активна і заряджена на гарний настрій. З перших нот концерту глядачі починали підспівувати і танцювати не тільки в кріслах залу для глядачів, а й із задоволенням вставали між рядами і під сценою. Вони дуже щирі, відкриті, як діти, що не жаліють своїх долоньок для гучних і довгих аплодисментів.

Чи не здався вам американський слухач занадто розпещеною? Адже в США дуже розвинена музична індустрія і шоу-бізнес – люди, напевно, "перегодовані"?

Жанр інструментальної музики, яку я виконую зі своїми музикантами – кращими музикантами нашої країни, самобутній. Це весела і запальна музика, яку на сцені доповнює балет Freedom. І все це разом не залишає байдужим навіть найвибагливішого американського глядача. На наших концертах немає межі між артистами на сцені і людьми в залі. Моя музика не має мовного бар'єру, і кожна людина в будь-якій частині світу може мене зрозуміти і почути.

Але після будь-якого концерту важливо добре відпочити. Як зірки знімають стрес і розслабляються – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу Співають всі отримає півмільйона гривень .