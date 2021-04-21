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Сусіди Пугачової зізналися, чому недолюблюють зірку: Досить її звеличувати

Сьогодні, 12:30

Багато в селі не в захваті від таких сусідів. Місцеві жителі розповіли про незручності, які почали відчувати після появи Пугачової з сім'єю

Жителі села Грязь, в якій знаходиться замок Пугачової і Галкіна , російському виданню Собеседник розповіли, чому вони не в захваті від зіркових сусідів.

Більшість жителів села – пенсіонери. Вони зізналися, що втомилися від підвищеної уваги преси.

"Так що вже про цю Пугачової говорити? Скільки можна! Ну живе вона тут. Постаріла зовсім, голосу немає. Досить вже її звеличувати ", – сказав сусід журналістам.

Алла Пугачова і Максим Галкін
Алла Пугачова і Максим Галкін
Фото: Instagram.com

Не подобається місцевим жителям, що зіркове сімейство поставило величезний паркан навколо свого маєтку і закрило жителям села вид на ставок. Також, за їхніми словами, через Примадонну в селі зіпсувалися дороги.

"Та й дороги всі роздовбали нам. Фури до них на територію величезні ходили, вічно їм щось возили і возили – то дерева якісь, то ще щось. Асфальт і попсувався від цього. Але нікому нічого не треба. Ні Пугачова нічого не робить, ні глава села ", – поскаржилися сусіди Пугачової і Галкіна.

Але все ж у зіркового сімейства є і захисники в села. Один із сусідів розповів, що Алла Борисівна і Максим Галкіна дарують хороші продуктові набори на свята.

Раніше колишня домробітниця Пугачової розповіла про роботу у зірки.

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