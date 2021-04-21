Соседи Пугачевой признались, почему недолюбливают звезду: Хватит ее превозносить

Многие в деревне не в восторге от таких соседей. Местные жители рассказали о неудобствах, которые начали испытывать после появления Пугачевой с семьей

Жители деревни Грязь, в которой находится замок Пугачевой и Галкина, российскому изданию Собеседник рассказали, почему они не в восторге от звездных соседей.

Большинство жителей деревни – пенсионеры. Они признались, что устали от повышенного внимания прессы.

"Да что уже об этой Пугачевой говорить? Сколько можно! Ну живет она тут. Постарела совсем, голоса нет. Хватит уже ее превозносить",- сказал сосед журналистам.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Instagram.com

Не нравится местным жителям, что звездное семейство поставило огромный забор вокруг своего особняка и закрыло жителям деревни вид на пруд. Также, по их словам, из-за Примадонны в деревне испортились дороги.

"Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни", – пожаловались соседи Пугачевой и Галкина.

Но все же у звездного семейства есть и защитники в деревни. Один из соседей рассказал, что Алла Борисовна и Максим Галкина дарят хорошие продуктовые наборы на праздники.

Ранее бывшая домработница Пугачева рассказала о работе у звезды.

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