Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Соседи Пугачевой признались, почему недолюбливают звезду: Хватит ее превозносить

Сегодня, 12:30

Многие в деревне не в восторге от таких соседей. Местные жители рассказали о неудобствах, которые начали испытывать после появления Пугачевой с семьей

Жители деревни Грязь, в которой находится замок Пугачевой и Галкина, российскому изданию Собеседник рассказали, почему они не в восторге от звездных соседей.

Большинство жителей деревни – пенсионеры. Они признались, что устали от повышенного внимания прессы.

"Да что уже об этой Пугачевой говорить? Сколько можно! Ну живет она тут. Постарела совсем, голоса нет. Хватит уже ее превозносить",- сказал сосед журналистам.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Instagram.com

Не нравится местным жителям, что звездное семейство поставило огромный забор вокруг своего особняка и закрыло жителям деревни вид на пруд. Также, по их словам, из-за Примадонны в деревне испортились дороги.

"Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни", – пожаловались соседи Пугачевой и Галкина.

Но все же у звездного семейства есть и защитники в деревни. Один из соседей рассказал, что Алла Борисовна и Максим Галкина дарят хорошие продуктовые наборы на праздники.

Ранее бывшая домработница Пугачева рассказала о работе у звезды.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно! Алла Пугачева дала напутствие Маниже на Евровидение-2021: При, как танк. Как настоящая русская женщина! Дочки - матери: Кристина Орбакайте показала редкое фото с Аллой Пугачевой и детьми
Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Events

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

Сегодня, 10:38Вкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

Сегодня, 10:16Модно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 09:29Звездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

Вчера, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Вчера, 13:20Звездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню: видео

Вчера, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Вчера, 10:20Events

Как сделать мини-огород в квартире: проверенные лайфхаки

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

19 апреляВкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

19 апреляФаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

19 апреляЗвездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

19 апреляВкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

19 апреляEvents

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

19 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Новости партнеров

Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Меркурий в Тельце: астропрогноз на 19 апреля-4 мая
Меркурий в Тельце: астропрогноз на 19 апреля-4 мая
Міша Романова у піджаку на голе тіло засвітила груди
Міша Романова у піджаку на голе тіло засвітила груди
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат
Шоптенко зі сльозами на очах вперше розповіла, що її мама померла
Шоптенко зі сльозами на очах вперше розповіла, що її мама померла

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять