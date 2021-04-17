Дочки-матері: Крістіна Орбакайте показала рідкісне фото з Аллою Пугачовою та дітьми
На знімку 72-річна Примадонна в оточенні дітей та онуків, які приїхали до неї на вечірку, на честь дня народження
Нещодавно Алла Борисівна відсвяткувала свій 72-й день народження. Привітати її приїхали найближчі, в тому числі дочка Крістіна Орбакайте зі своїми спадкоємцями.
У себе в Instagram-профілі дочка Примадонни опублікувала рідкісне сімейне фото з Пугачовою. На знімку також відображені її діти Ліза і Гаррі, та сини Крістіни – Нікіта і Дені.
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У Крістіни Орбакайте троє дітей: син Нікіта від Володимира Преснякова, син Дені від бізнесмена Руслана Байсарова, а також молодша дочка Клавдія від Михайла Земцова. До слова, дев'ятирічної Клавдії на вечірці у Пугачової не було.
Крістіну Орбакайте Алла Пугачова народила 1971 року від свого першого чоловіка Миколаса Орбакаса. Двійнята Ліза і Гаррі народжені у шлюбі з Максимом Галкіним від сурогатної матері.
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