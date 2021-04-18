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Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

Сьогодні, 14:43

Примадонна відсвяткувала свій день народження три дні тому, а подарунки від друзів отримує досі. Чоловік Алли показав найбільший букет, подарований співачці

Максим Галкін показав деякі букети, які надіслали до 72-го дня народження Алли Борисівни. За словами артиста, найбільшим виявився букет від Світлани Лободи.

В Instastories Галкін опублікував відео з розкішними трояндами, яких, здається, кілька сотень. Ймовірно, це відсилання до легендарної пісні "Миллион алых роз", яку виконує Пугачова.

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

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Нещодавно Світлана Лобода розповіла, як Пугачова допомогла їй після скандалу на російському шоу. У шостому сезоні "Голос.Діти", де тренеркою була LOBODA, переможницею стала дочка співачки Алсу – Мікелла Абрамова.

Світлана Лобода і Алла Пугачова
Світлана Лобода і Алла Пугачова
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вокальний проєкт звинуватили в корупції, а Лобода потрапила під роздачу. Тоді Примадонна зустрілася з учасниками шоу і вручила їм свою іменну нагороду.

Раніше ми писали, що дочка Пугачової виконала "Миллион алых роз" французькою.

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