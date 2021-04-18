Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!
Примадонна відсвяткувала свій день народження три дні тому, а подарунки від друзів отримує досі. Чоловік Алли показав найбільший букет, подарований співачці
Максим Галкін показав деякі букети, які надіслали до 72-го дня народження Алли Борисівни. За словами артиста, найбільшим виявився букет від Світлани Лободи.
В Instastories Галкін опублікував відео з розкішними трояндами, яких, здається, кілька сотень. Ймовірно, це відсилання до легендарної пісні "Миллион алых роз", яку виконує Пугачова.
Нещодавно Світлана Лобода розповіла, як Пугачова допомогла їй після скандалу на російському шоу. У шостому сезоні "Голос.Діти", де тренеркою була LOBODA, переможницею стала дочка співачки Алсу – Мікелла Абрамова.
Вокальний проєкт звинуватили в корупції, а Лобода потрапила під роздачу. Тоді Примадонна зустрілася з учасниками шоу і вручила їм свою іменну нагороду.
Раніше ми писали, що дочка Пугачової виконала "Миллион алых роз" французькою.
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