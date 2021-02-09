Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

Шанувальники ведучої були шоковані цією новиною

2020 року в світі шоу-бізнесу було чимало розставань. 2021-й продовжує цю сумну тенденцію. Нещодавно ми повідомили, що радіоведучий Слава Дьомін розлучився з дружиною. Сьогодні ж стало відомо, що відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком Владом Кочатковим після восьми років шлюбу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram .

Соломія не стала розкривати подробиці розставання.

"Вісім яскравих, шалених, добрих та таких різних років...За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" лише звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тож я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину. P.S. Все інше залишиться між нами, серіалу та скандалів не буде, друзі та колеги, пробачте – це єдиний коментар на цю тему, рухаємось далі!" – написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з чоловіком Владиславом Кочатковим Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков одружилися 2013 року, коли телеведучій було 33 роки, а її обранцю – 25. Дітей у них немає.

Шанувальники, колеги та друзі пари були шоковані новиною, але побажали Соломії знайти своє щастя.

Розставання – це завжди дуже сумно, особливо напередодні Дня всіх закоханих – 14 лютого, до якого ми підготували 14 ідей для подарунків вашим коханим.

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