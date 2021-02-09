Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

Сьогодні, 10:41

Шанувальники ведучої були шоковані цією новиною

2020 року в світі шоу-бізнесу було чимало розставань. 2021-й продовжує цю сумну тенденцію. Нещодавно ми повідомили, що радіоведучий Слава Дьомін розлучився з дружиною. Сьогодні ж стало відомо, що відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком Владом Кочатковим після восьми років шлюбу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram .

Соломія не стала розкривати подробиці розставання.

"Вісім яскравих, шалених, добрих та таких різних років...За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" лише звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тож я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину. P.S. Все інше залишиться між нами, серіалу та скандалів не буде, друзі та колеги, пробачте – це єдиний коментар на цю тему, рухаємось далі!" – написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з чоловіком Владиславом Кочатковим
Соломія Вітвіцька з чоловіком Владиславом Кочатковим
Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков одружилися 2013 року, коли телеведучій було 33 роки, а її обранцю – 25. Дітей у них немає.

Шанувальники, колеги та друзі пари були шоковані новиною, але побажали Соломії знайти своє щастя.

Розставання – це завжди дуже сумно, особливо напередодні Дня всіх закоханих – 14 лютого, до якого ми підготували 14 ідей для подарунків вашим коханим.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ребел Вілсон, що схудла на 39 кг, розлучилася з красунчиком-бойфрендом Ексдружина Серьоги Поліна Ололо програла суд у боротьбі за дітей Через два роки: Адель і Саймон Коннеккі досягли угоди про розлучення
розставання розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?

Популярні статті

Вчора, 18:43Смачно

Як правильно варити булгур на плиті

Вчора, 18:15Здорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Вчора, 16:17Зірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Вчора, 15:15Зірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Вчора, 13:22Зірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Вчора, 11:00Зірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Вчора, 09:07Фаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

7 лютогоЗірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

7 лютогоЗірково

Віктор Павлік присвятив зворушливу пісню покійному синові (відео)

7 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

7 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

6 лютогоЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

6 лютогоМодно

Манікюр до Дня закоханих: найактуальніший дизайн 2021 року

6 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

6 лютогоЗірково

Любов в соцмережі: як змінювалися пости Зеленських в Instagram

Новини партнерів

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Мишина похвасталась купальником, который едва прикрывает тело
Мишина похвасталась купальником, который едва прикрывает тело
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти