Ребел Вілсон, що схудла на 39 кг, розлучилася з красунчиком-бойфрендом
Пара була разом близько року
40-річна актриса Ребел Вілсон, яка кардинально змінила свій зовнішній вигляд завдяки схудненню на 39 кілограмів, розлучилася зі своїм коханим, 29-річним Джейкобом Бушем.
На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала фото з підписом: "Дуже багато думок...Самотня дівчина збирається на "Суперкубок".
Ребел і Джейкоб зустрічалися близько року. Пару місяців тому, на початку грудня минулого року, актриса повідомила, що вона почала зустрічатися з Бушем до того, як змінила свій спосіб життя і поставила мету сильно схуднути. Багато шанувальників Ребел звинувачували Джейкоба в тому, що він почав стосунки з актрисою через її популярність, але Вілсон заперечувала ці чутки.
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