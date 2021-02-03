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Ребел Вілсон, що схудла на 39 кг, розлучилася з красунчиком-бойфрендом

Сьогодні, 12:25

Пара була разом близько року

40-річна актриса Ребел Вілсон, яка кардинально змінила свій зовнішній вигляд завдяки схудненню на 39 кілограмів, розлучилася зі своїм коханим, 29-річним Джейкобом Бушем.

Ребел Вілсон і Джейкоб Буш
Ребел Вілсон і Джейкоб Буш
Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала фото з підписом: "Дуже багато думок...Самотня дівчина збирається на "Суперкубок".

Назва

Ребел і Джейкоб зустрічалися близько року. Пару місяців тому, на початку грудня минулого року, актриса повідомила, що вона почала зустрічатися з Бушем до того, як змінила свій спосіб життя і поставила мету сильно схуднути. Багато шанувальників Ребел звинувачували Джейкоба в тому, що він почав стосунки з актрисою через її популярність, але Вілсон заперечувала ці чутки.

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