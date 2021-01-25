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Слава Дьомін розлучився з дружиною після 13 років шлюбу і розповів чому

Сьогодні, 16:59

У подружжя є спільний син Влад

Радіоведучий Слава Дьомін розлучився зі своєю дружиною Ксенією через 13 років шлюбу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, пояснивши причину розставання.

За слова Дьоміна, вони з дружиною розлучилися мирно, без скандалів і істерик. Як зізнався ведущий, їхній шлюб зруйнувався через рутину і побут, який буквально "з'їв" їхні стосунки".

"Стало мало романтики і спілкування. Все переросло в спільне проживання, а не в стосунки. Хочу сказати спасибі тобі, Ксю, за всі ці 13 років. Вони були яскравими. З сплесками. Як американські гірки. Ми пережили падіння, разом піднімалися і йшли далі. Саме ти прикривала тил, коли я йшов вперед! І багато чого – твоя заслуга! Ти дуже кльова! І дружина, і мама" – зворушливо звернувся до вже колишньої дружини Слава.

Слава Дьомін з дружиною Ксенією
Слава Дьомін з дружиною Ксенією
Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий також зазначив, що головним в цьому процесі залишається їхній спільний син Влад і вони з ексдружиною намагатимуться "залишатися люблячими батьками і друзями".

Багатьох підписників Слави шокувала ця новина, проте друзі і колеги ведучого підтримали його в цей непростий період і побажали особистого щастя.

Раніше ми повідомляли, що Любов Успенська почала розлучення з чоловіком. Нагадаємо, Ольга Бузова зі скандалом розлучилася з хлопцем-блогером.

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