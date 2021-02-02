Ексдружина Серьоги Поліна Ололо програла суд в боротьбі за дітей

Колишнє подружжя близько року не може поділити дітей

Вже більше року репер Серьога та його колишня дружина Поліна Ололо не можуть поділити спільних дітей. Сергій Пархоменко, за словами Поліни, відібрав у неї синів і не дозволяє їм бачитися з мамою. Напередодні відбувся суд, який Ололо програла.

Засідання Апеляційного суду в Києві відбулося сьогодні. Відомо, що суд відмовив Поліні Ололо в тому, щоб діти проживали з нею.

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram.com/polina_lola

Пархоменко називає усі медійні "випади" в свою сторону, пов'язані з виконанням його батьківських прав стосовно його дітей, "необгрунтованими і брехливими".

Зазначається також, що Поліна Ололо не надала необхідних доказів і суд відмовив у задоволенні її скарги. Вона також була видалена із залу засідання за неповагу до суду.

"Сторона конфлікту не змогла надати жодних доказів на підтримку скандальних заяв матері в соціальних мережах або інших ЗМІ, що псують репутацію Пархоменка протягом усього конфлікту", – заявили представники Серьоги.

Поліна Ололо в Instastories розповіла, що Серьога стверджує, що вона постійно бачиться з дітьми, що він їй це "дозволяє", коли вона того хоче, при цьому за останній рік жінка бачила своїх синів всього кілька разів.

Скріншот: instagram.com/stories/polina_lola

Скріншот: instagram.com/stories/polina_lola

Колишня дружина репера заявила, що не збирається здаватися і продовжить боротися за дітей. Наступне засідання суду відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, що раніше Серьога випустив фільм, у зйомках якого взяли участь його діти. У фільмі Пархоменко розповів, чому забрав до себе жити двох синів, Марка і Платона, від колишньої дружини Поліни Ололо.

Шокуючі зізнання від Поліни Ололо дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що репер Серьога знущався над молодшою сестрою і піднімав на неї руку .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися