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Ексдружина Серьоги Поліна Ололо програла суд в боротьбі за дітей

Сьогодні, 16:04

Колишнє подружжя близько року не може поділити дітей

Вже більше року репер Серьога та його колишня дружина Поліна Ололо не можуть поділити спільних дітей. Сергій Пархоменко, за словами Поліни, відібрав у неї синів і не дозволяє їм бачитися з мамою. Напередодні відбувся суд, який Ололо програла.

Засідання Апеляційного суду в Києві відбулося сьогодні. Відомо, що суд відмовив Поліні Ололо в тому, щоб діти проживали з нею.

Поліна Ололо з дітьми
Поліна Ололо з дітьми
Фото: instagram.com/polina_lola

Пархоменко називає усі медійні "випади" в свою сторону, пов'язані з виконанням його батьківських прав стосовно його дітей, "необгрунтованими і брехливими".

Зазначається також, що Поліна Ололо не надала необхідних доказів і суд відмовив у задоволенні її скарги. Вона також була видалена із залу засідання за неповагу до суду.

"Сторона конфлікту не змогла надати жодних доказів на підтримку скандальних заяв матері в соціальних мережах або інших ЗМІ, що псують репутацію Пархоменка протягом усього конфлікту", – заявили представники Серьоги.

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Поліна Ололо в Instastories розповіла, що Серьога стверджує, що вона постійно бачиться з дітьми, що він їй це "дозволяє", коли вона того хоче, при цьому за останній рік жінка бачила своїх синів всього кілька разів.

Скріншот: instagram.com/stories/polina_lola
Скріншот: instagram.com/stories/polina_lola

Колишня дружина репера заявила, що не збирається здаватися і продовжить боротися за дітей. Наступне засідання суду відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, що раніше Серьога випустив фільм, у зйомках якого взяли участь його діти. У фільмі Пархоменко розповів, чому забрав до себе жити двох синів, Марка і Платона, від колишньої дружини Поліни Ололо.

Шокуючі зізнання від Поліни Ололо дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що репер Серьога знущався над молодшою сестрою і піднімав на неї руку .

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