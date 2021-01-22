Через два роки: Адель і Саймон Коннеккі досягли угоди про розлучення

Екс-закохані не могли поділити майно

Весною 2019 року стало відомо, що Адель розлучається із Саймоном Коннеккі, з яким виховує спільну дитину. Майже через два роки екс-подружжя змогло домовитися і прийти до спільного рішення щодо поділу майна.

15 січня Адель і Саймон Коннеккі подали до суду документи про розлучення і опіку над сином Анжело. Папери ще не підписані суддею, а значить, пара фактично залишається чоловіком та дружиною. Про це пише People.

Адель і Саймон Коннеккі на "Греммі" в 2017 році

Фото: Getty Images

"Адель та її партнер розлучилися. Вони сповнені рішучості разом з любов'ю виховувати свого сина. Як завжди, вони просять усамітнення. Подальших коментарів не буде", – заявив представник Адель.

Адель і Саймон Коннеккі почали зустрічатися у 2011 році, а в 2012-му у них з'явилася дитина. Співачка не афішувала свій роман протягом декількох років. Однак у 2017 році Адель публічно зізналася, що вони із Саймоном зіграли весілля.

Про найгучніші розлучення зірок дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Адель оголосила про повернення на сцену і виступила на шоу Saturday Night Live. Дивіться, як змінилася співачка.

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