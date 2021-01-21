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Даша Квіткова про те, як дізналася про вагітність: "На УЗД ридма ридали"

Сьогодні, 09:59

Квіткова зізналася, що бачила віщий сон

Нещодавно ексгерой реаліті "Холостяк", 33-річний Нікіта Добринін і його 22-річна дружина Даша Квіткова порадували шанувальників новиною про те, що в їхній родині скоро буде поповнення. Тепер Даша вирішила розповісти, як вони з Нікітою дізналися, що вона вагітна.

Як зізналася дівчина в Instagram, вагітність вона хоч і планувала – Квіткова стала ходити по лікарях і здавати різні аналізи, – але той факт, що вона чекає малюка, був для Даші несподіваним.

"Ми хотіли цього. Тому я стала відвідувати всіх лікарів задовго до і закривати питання, які мене турбували. Як ми знаємо, під час вагітності багато болячок, на які ми закриваємо очі, загострюються", – ділиться Даша.

Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін стануть батьками
Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін стануть батьками
Фото: instagram.com/kvittkova

Спочатку, за словами Квіткової, вони з Добриніним ставилися до вагітності "трохи фанатично" – постійно купували тести на вагітність і дуже довго чекали позитивний результат.

"А потім я видихнула і вирішила просто відпустити цю ситуацію. У цей період ми поїхали до Львова з друзями, щоб трохи розвіятися. До слова, я вже була вагітна, але не знала про це. Потім мені сниться сон", – пише Дарина.

Уві сні дівчині примарилось, ніби вона робить два тести на вагітність і відправляє фото результату подрузі. У житті все сталося так само. Після того, як тести показали заповітні дві смужки, дівчина здала аналізи в клініці, де їй підтвердили вагітність. Про це вона повідомила Нікіті.

"Скажу чесно – плакали обоє. Досі не можу повірити, що в мені росте маленька людина. Особливо ридма ридали, коли на УЗД нам показували кожен пальчик, ручки, ніжки", – поділилася Даша.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін знялися в новому кліпі Олі Горбачової.

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