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Вагітна дружина Віктора Павлика показала живіт в купальнику (фото)

Сьогодні, 16:31

26-річна Катя Репяхова чекає на первістка

Нещодавно стало відомо, що молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова вагітна. Подружжя з різницею у віці – 29 років, чекає на первістка. Стать малюка майбутні батьки вже знають, але прихильникам поки не розкривають.

В Instastories Катя Репяхова показала, як змінилася її фігура під час вагітності. Дівчина продемонструвала свій кругленький живіт, одягнувши чорний купальник.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Очевидно, що дружина Віктора Павлика на ранніх місяцях вагітності. У соцмережі вона також написала своїм підписникам, що народить малюка раніше літа.

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Нещодавно Катя зізналася, що не відразу повірила в те, що вагітна.

"Коли тест показав дві смужки – я не вірила. Я зробила три рази тест, все одно не вірила. Я здала ХГЛ, все одно не вірила. Здала в динаміці через два дні – тільки тоді повірила", – розповіла вона.

Нагадаємо, що Віктор Павлик та Катерина Репяхова одружилися в травні минулого року.

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