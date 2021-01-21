"Міс Україна Всесвіт"-2014 Анна Андрес показала новонародженого сина

Модель вперше стала мамою

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт-2014" Анна Андрес вперше стала мамою! 26-річна модель, яка минулого літа вийшла заміж за французького мільйонера Давида Барокаса, народила сина. Але ім'я хлопчика подружжя поки не розкривають. Зворушливими фотографіями після пологів Анна Андрес поділилася в Instagram.

Анна Андрес Фото: instagram.com/ann.andres

"20.01.21. Вчора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький чоловіче", – написала Анна.

Син Анни Андрес Фото: instagram.com/ann.andres

Син Анни Андрес Фото: instagram.com/ann.andres

Анна Андрес повідомила підписникам про свою вагітність у листопаді минулого року. А за кілька місяців до цього, в липні Анна і Давід розписалися в Каннах. Через пандемію пишне торжество довелося відкласти, тому шанувальники "Міс Україна Всесвіт-2014" чекають новин про весілля в цьому році.

Раніше Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл стали батьками вдруге.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися