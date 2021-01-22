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Солистка "А'Студио" Кети Топурия родила второго ребенка – СМИ

Сегодня, 11:12

Отцом ребенка стал второй супруг певицы Лев Деньгов

О второй беременности солистки известной казахско-российской группы "А'Студио" Кети Топурии стало известно всего несколько месяцев назад – в октябре 2020-го. Как сообщает "СтарХит", 34-летняя Кети родила сына. Сама певица пока не подтвердила эту информацию.

Отцом ребенка стал Лев Деньгов – второй супруг певицы, политический деятель, предприниматель. Сообщается, что роды артистки прошли в одном из лучших роддомов Москвы.

Кети Топурия
Кети Топурия
Фото: instagram.com/keti_one_official

Кети долгое время скрывала вторую беременность под пышными нарядами. Рассекретить свое интересное положение певица решила только 30 октября прошлого года, когда состоялась премьера клипа группы "А'Студио" на песню "Се ля ви".

Для 34-летней артистки это второй ребенок — певица воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого брака. С 2013 по 2017 год Кети была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом.

Напомним, Даша Квиткова рассказала, как узнала о своей беременности.

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