Власна кондитерська і рожевий замок: Кайлі Дженнер влаштувала шикарне свято на честь 3-річчя дочки (фото)

23-річна Дженнер поділилася кадрами святкування в Instagram

Кайлі Дженнер, яку затролили за дешевий душ у особняку за 35 мільйонів доларів, показала, як відсвяткувала день народження своєї доньки Стормі. Дівчинку бізнесвумен народила 1 лютого 2018 року від Тревіса Скотта.

Яскравими кадрами святкування Кайлі поділилася в Instastories, зазначивши, що на домашній вечірці були присутні кузени Стормі та вся родина Дженнер.

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Пізніше Кайлі Дженнер показала доньку, одягнену в пишну рожеву сукню і тіару. На вечірці були власна кондитерська Стормі, фургончик з морозивом, фургон із їжею, надувна гірка та одяг, присвячений іменинниці.

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Обідній стіл був прикрашений різнокольоровими повітряними кулями і стояв біля замку. Кайлі також знайшла для доньки карету, повністю зроблену з повітряних куль.

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

У жовтні 2019 року Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розлучилися. "Ми з Тревісом прекрасно ладнаємо, і вся наша увага зосереджена зараз на Стормі! ️Наша дружба і наша дочка в пріоритеті. У ЗМІ все драматизують", – заявила тоді Кайлі.

Раніше ми писали, що 23-річна мільярдерка Кайлі Дженнер оголилася у фотосесії для українського фотографа.

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