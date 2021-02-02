Власна кондитерська і рожевий замок: Кайлі Дженнер влаштувала шикарне свято на честь 3-річчя дочки (фото)
23-річна Дженнер поділилася кадрами святкування в Instagram
Кайлі Дженнер, яку затролили за дешевий душ у особняку за 35 мільйонів доларів, показала, як відсвяткувала день народження своєї доньки Стормі. Дівчинку бізнесвумен народила 1 лютого 2018 року від Тревіса Скотта.
Яскравими кадрами святкування Кайлі поділилася в Instastories, зазначивши, що на домашній вечірці були присутні кузени Стормі та вся родина Дженнер.
Пізніше Кайлі Дженнер показала доньку, одягнену в пишну рожеву сукню і тіару. На вечірці були власна кондитерська Стормі, фургончик з морозивом, фургон із їжею, надувна гірка та одяг, присвячений іменинниці.
Обідній стіл був прикрашений різнокольоровими повітряними кулями і стояв біля замку. Кайлі також знайшла для доньки карету, повністю зроблену з повітряних куль.
У жовтні 2019 року Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розлучилися. "Ми з Тревісом прекрасно ладнаємо, і вся наша увага зосереджена зараз на Стормі! ️Наша дружба і наша дочка в пріоритеті. У ЗМІ все драматизують", – заявила тоді Кайлі.
Раніше ми писали, що 23-річна мільярдерка Кайлі Дженнер оголилася у фотосесії для українського фотографа.
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