Наймолодшу мільярдерку затролили за дешевий душ в особняку за 35 мільйонів доларів

Уважні фанати розглянули дешевизну в ванній зірки

Американську модель-мільярдерку Кайлі Дженнер знову висміяли хейтери. Нещодавно на зірку напали зоозахисники, коли вона зайшла в магазин з хутряними виробами, а тепер шанувальники викрили її в "дешевому" багатстві.

Кайлі Дженнер любить демонструвати розкішне життя в соцмережах і кожен раз шанувальники радіють, коли вона стикається з "проблемами" звичайних людей. Після того як Кайлі Дженнер показала свою ванну в Instagram-Stories, в Twitter почалося бурхливе обговорення, що у її дорогого душа такий "слабкий напір".

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Фанати обурилися, чому Кайлі Дженнер, яка очолила список найбільш високооплачуваних знаменитостей у світі (її заробіток за минулий рік – 590 мільйонів доларів), не змогла забезпечити собі нормальний напір води.

"Чому ніхто не каже про те, який жахливий душ у Кайлі Дженнер? Напір води й розмір душової лійки. Хто-небудь, дайте цій дівчині сантехніка негайно", – написав один з користувачів.

Why is nobody talking about how shite Kylie Jenners shower is? The water pressure AND the size of the shower head. Someone get that gal a plumber pronto pic.twitter.com/SY4l9q7Txf - Caitlin (@caitlinsincs) January 17, 2 021

"Кайлі Дженнер подивися, наскільки краще мій натиск води в моєму лай**вому душі".

kylie jenner look how much better my water pressure is in my shit shower pic.twitter.com/mULZeqIZ8D - Paige Chester (@ PaigeChester2) January 18, 2021

"Деякі з вас можуть не приймати ванну вдома, але, принаймні, тиск у вашому душі краще, ніж у Кайлі Дженнер".

Some of you might not have a bath at home, but at least your shower pressure is better than Kylie Jenner & # 39; s. pic.twitter.com/ROjrRIxkI2 - RadoxUK (@RadoxUK) January 18, 2021

"Мій тиск води краще, ніж у Кайлі Дженнер", – також написав один з користувачів. А інший заявив: "Кайлі Дженнер живе в особняку за 35 мільйонів доларів, і це тиск води...".

Kylie Jenner lives in a $ 35m mansion, and this is the water pressure ... pic.twitter.com/Y429ggJOOv - Coral DeVille (@CoralDeVille) January 17, 2 021

Раніше в Мережі виявили фото з секретного акаунта Армі Хаммера, якого нещодавно звинуватили в канібалізмі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися