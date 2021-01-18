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Наймолодшу мільярдерку затролили за дешевий душ в особняку за 35 мільйонів доларів

Сьогодні, 16:30

Уважні фанати розглянули дешевизну в ванній зірки

Американську модель-мільярдерку Кайлі Дженнер знову висміяли хейтери. Нещодавно на зірку напали зоозахисники, коли вона зайшла в магазин з хутряними виробами, а тепер шанувальники викрили її в "дешевому" багатстві.

Кайлі Дженнер любить демонструвати розкішне життя в соцмережах і кожен раз шанувальники радіють, коли вона стикається з "проблемами" звичайних людей. Після того як Кайлі Дженнер показала свою ванну в Instagram-Stories, в Twitter почалося бурхливе обговорення, що у її дорогого душа такий "слабкий напір".

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Фанати обурилися, чому Кайлі Дженнер, яка очолила список найбільш високооплачуваних знаменитостей у світі (її заробіток за минулий рік – 590 мільйонів доларів), не змогла забезпечити собі нормальний напір води.

"Чому ніхто не каже про те, який жахливий душ у Кайлі Дженнер? Напір води й розмір душової лійки. Хто-небудь, дайте цій дівчині сантехніка негайно", – написав один з користувачів.

"Кайлі Дженнер подивися, наскільки краще мій натиск води в моєму лай**вому душі".

"Деякі з вас можуть не приймати ванну вдома, але, принаймні, тиск у вашому душі краще, ніж у Кайлі Дженнер".

"Мій тиск води краще, ніж у Кайлі Дженнер", – також написав один з користувачів. А інший заявив: "Кайлі Дженнер живе в особняку за 35 мільйонів доларів, і це тиск води...".

Раніше в Мережі виявили фото з секретного акаунта Армі Хаммера, якого нещодавно звинуватили в канібалізмі.

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скандал троллинг Кайлі Дженнер
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