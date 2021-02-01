Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Віктор Павлік про батьківство в 55 років: "Уже немає вітру в голові"

Сьогодні, 19:29

У Павліка є двоє дорослих дітей і онуки

Український співак Віктор Павлик, який розповів, на чиї гроші вони з дружиною живуть під час карантину, поділився своїми роздумами про батьківство в 55 років.

Зараз у Віктора є двоє дітей: 36-річний син Олександр і 34-річна дочка Христина. Молодший син співака – 21-річний Павло, на жаль, пішов із життя в серпні минулого року. Також у артиста є двоє онуків.

"Я вже в такому віці, що дитина, яка у нас має народитися – бажана. Це вже серйозний підхід і серйозніше хвилювання. Чим я був молодший, тим більше було вітру в голові, тим більше я тоді гуляв – концерти, друзі, пиво. На сьогоднішній день немає того вітру в голові, мені хочеться сімейного вогнища", – зізнається Павлік.

Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою
Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою
Фото: instagram.com/repyahovakate

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Раніше Віктор Павлік вперше розповів, як і хто допомагає йому впоратися з втратою сина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мінус 150 тисяч щомісяця: молода дружина Павліка розповіла про фінансові проблеми пари Репяхова зізналася, що 90% речей Павліка залишилися вдома у його колишньої дружини Бабуся народила невідомо від кого: Катерина Репяхова про генетику Віктора Павліка
Віктор Павлік діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Тонкие, мягкие и нежные на вкус блинчики
Тонкие, мягкие и нежные на вкус блинчики

Популярні статті

Сьогодні, 13:07Events

Всесвітній день хіджабу: історія і традиції свята

Сьогодні, 11:24Смачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 05:14Психо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

Вчора, 16:36Зірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

Вчора, 13:58Зірково

Калюжа крові, перелом і розсічення: Тарас Цимбалюк серйозно травмувався на зйомках (фото)

Вчора, 12:39Зірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:07Психо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

30 січняЗірково

Син "Холостячки" здивував Мережу макіяжем: відео

30 січняЗірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

30 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

29 січняЗірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

Новини партнерів

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Пикантные звездные наряды, которые мало что прячут
Пикантные звездные наряды, которые мало что прячут
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти