Віктор Павлік про батьківство в 55 років: "Уже немає вітру в голові"

У Павліка є двоє дорослих дітей і онуки

Український співак Віктор Павлик, який розповів, на чиї гроші вони з дружиною живуть під час карантину, поділився своїми роздумами про батьківство в 55 років.

Зараз у Віктора є двоє дітей: 36-річний син Олександр і 34-річна дочка Христина. Молодший син співака – 21-річний Павло, на жаль, пішов із життя в серпні минулого року. Також у артиста є двоє онуків.

"Я вже в такому віці, що дитина, яка у нас має народитися – бажана. Це вже серйозний підхід і серйозніше хвилювання. Чим я був молодший, тим більше було вітру в голові, тим більше я тоді гуляв – концерти, друзі, пиво. На сьогоднішній день немає того вітру в голові, мені хочеться сімейного вогнища", – зізнається Павлік.

Віктор Павлік з дружиною Катериною Репяховою Фото: instagram.com/repyahovakate

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Раніше Віктор Павлік вперше розповів, як і хто допомагає йому впоратися з втратою сина.

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