Дивіться епічний трейлер найочікуванішого в Україні історичного екшену – Довбуш (відео)

Вийшов офіційний тизер-трейлер історичного екшену "Довбуш". Крім цього, творча команда поділилася новинами про продовження зйомок, прем'єру, а також оголосила національного спонсора фільму

Постер до фільму "Довбуш" Фото: прес-служба

Сьогодні був представлений епічний тизер-трейлер однієї з найочікуваніших українських стрічок – пригодницько-історичного екшену "Довбуш", створеного компанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Генеральний медіапартнер фільму – телеканал "Україна".

Дія драми "Довбуш" розгортається в першій половині XVIII століття в Карпатських горах. Після того, як жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів бігти в гори, брати Довбуші – Олекса та Іван, стають повстанцями. Але кожен з них обирає свій спосіб помсти за вбивство батьків, і брати стають ворогами. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса, а шляхта робить все, щоб знищити цього нового карпатського лицаря.

"Наш фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря. Про його силу і кохання, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як любив.

Для фільму ми зібрали найкращу кінематографічну команду однодумців з України, Польщі, Канади та США. Для зйомок обрали унікальні природні та історичні локації. Ландшафти, праліси та майже недоторкані сучасністю скелі та урочища, що несуть у собі силу та магію насправді дикої природи й силу вільного духу. Ми відроджували ремесла та реставрували унікальні техніки бою. Вивчали музичну, матеріальну і нематеріальну культуру часу, в якому розгортаються події фільму. І все це для того, щоб розказати неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття", – розповідає режисер фільму Олесь Санін.

Кадр з фільму "Довбуш" Фото: прес-служба

Знімальний процес історичної стрічки "Довбуш" мав закінчитись минулого року, але пандемія коронавірусу стала на заваді цим планам. Фільмування цієї масштабної кінооповіді буде відновлено на початку червня цього року. Відповідно, в цьому році має завершитись виробництва одного з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроєктів за часів Незалежності.

Вихід художнього повнометражного фільму "Довбуш" на широкі кінотеатральні екрани країни заплановано на осінь цього року. Точна дата прем’єри буде оголошена вже незабаром.

"Ми раді, що попри всі несприятливі обставини у світі, ми зможемо показати фільм глядачам вже цієї осені. Я вдячний усім нашим партнерам та команді на чолі з Олесем Саніним за стійкість та оптимізм у ці складні часи. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб виправдати очікування і створити найбільш видовищний український фільм з потужними акторами та неймовірно красивими українськими локаціями", – розповідає продюсер фільму Максим Асадчий.

Епічний та автентичний світ зображуваної епохи, основні дійові особи й рушійні конфлікти пригодницького фільму "Довбуш" будуть поступово розкриватись протягом насиченої рекламної кампанії стрічки. Цьому максимально сприятиме Національний спонсор стрічки – ТМ "Львівське", який здійснюватиме широкомасштабну підтримку промокампанії та релізу фільму. У рамках співпраці ТМ "Львівське" також підготувало сюрпризи, про які довідаємся під час знімального періоду "Довбуша".

"Довбуш" Фото: facebook.com/mitya.borodin

"Ми неймовірно вдячні та пишаємось, що "ТМ "Львівське" підтримує українське кіно і впевнені, що ця синергія буде максимально ефективною", – коментує Юлія Пилипенко, СЕО агенції інтегрованих рішень Brandly by FILM.UA. Агенція Brandly відповідає за реалізацію спонсорської кампанії в рамках фільму "Довбуш".

"У ці непрості часи важливо пам’ятати про підтримку та єднання навколо найважливіших цінностей. "Львівське" вже не вперше виступить спонсором українського кіно. Фільм "Довбуш" за своїм масштабом та значущістю є дуже важливим кроком у розвитку українського кінематографа. І ми усвідомлюємо, що умови та контекст, в яких це кіно народжується, вимагають нашої підтримки, підтримки всіх українців. Сила єднання та незламна віра у краще – це саме ті цінності, які пропагує довгоочікуваний "Довбуш". І ці ж цінності Львівське буде намагатись донести, підтримуючи фільм на його шляху до прем’єри. Отже, закликаємо усіх підтримувати українське кіно разом із нами!" – ділиться думками директор з маркетингу "Карлсберг Україна" Антон Панасенко.

Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Кіноманія і FILM.UA Distribution.

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