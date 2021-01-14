Найочікуваніші українські фільми 2021 року

Розповідаємо, що варто подивитися на великих екранах цього року

2021-й обіцяє нам багато крутих українських кінопрем'єр. На екрани вийде один з найдорожчих фільмів в історії українського кіно "Довбуш", містичний горор, спортивна драма чи повернення у кримінальні 90-ті – загалом, глядачам точно буде що подивитися. Також ми раніше поділилися оглядом найочікуваніших фільмів від Netflix цього року.

Програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю Алік Шпилюк поділився з Сьогодні.Lifestyle десяткою найбільш очікуваних картин, про які обов'язково будуть говорити найближчим часом.

Кадр з фільму "Довбуш" Фото: прес-служба

Режисер: Олесь Санін

Ще задовго до свого виходу історико-пригодницька драма Олеся Саніна встигла наробити шуму. Адже "Довбуш" – один з найдорожчих фільмів, які були зняті в історії українського кіно. За словами режисера, фінальний бюджет стрічки становить близько 100 млн грн.

Дія драми "Довбуш" розгортається у першій половині XVIII століття в Карпатських горах. Саме тут Олекса Довбуш живе, любить і бореться за долю свого народу. Картина зображує життя Довбуша на основі українських і польських документів. Але режисер фільму Олесь Санін запевняє, що це буде сучасна і актуальна картина.

Кадр з фільму "Сторонній" Фото: прес-служба

Режисер: Дмитро Томашпольський

Фільм "Сторонній" ще не дістався до широких українських екранів, а вже встиг побувати на 20 міжнародних кінофестивалях: від Південної Кореї, Канади і США до Колумбії, Норвегії та Португалії. Кінокартина отримала 11 нагород.

Судячи з усього, міжнародному журі сподобалася містична стрічка з кількома сюжетними лініями. В одній з них йдеться про команду з синхронного плавання, яка несподівано зникає під водою під час виступу в басейні. У другій – з ванної кімнати без вікон і з закритими дверима зникає пацієнтка санаторію. Справу розслідує інспектор Глуховська, у якої за всю кар'єру не було жодної нерозкритої справи. Любителі містики і горорів не залишаться байдужими.

Кадр з фільму "Клондайк" Фото: прес-служба

Режисер: Марина Ер Горбач

Киянка Марина Ер Горбач вже знайома глядачам ОМКФ. У вересні її спільна з Мехметом Бахдиром робота "Омар і ми" була доступна для онлайн-перегляду в програмі "Фестиваль фестивалів" 11-го ОМКФ. Нова картина режисерки "Клондайк" пов'язана з одним з найдраматичніших подій останніх років – катастрофою літака рейсу МН-17, яка сталася в липні 2014 року. Соціальна драма зосереджується на житті сім'ї, перед якою постало питання, чи можливе спільне майбутнє у людей з різним минулим.

Кадр з фільму "Із зав'язаними очима" Фото: прес-служба

Режисер: Тарас Дронь

Психологічна спортивна драма "Із зав'язаними очима" перемогла на Варшавському кінофестивалі та є надія, що у 2021 році її побачить і український глядач. Дія фільму розгортається після закінчення війни на сході України. У центрі сюжету – Юля, боєць змішаних єдиноборств, яка втратила на війні нареченого. Вона йде зі спорту і намагається скинути з себе роль вдови військового, яку нав'язує оточення.

Цікаво, що сценарій фільму створений на основі реальної історії. А виконавиця головної ролі Марина Кошкіна виконала всі бої без дублерів, оскільки півроку проходила спеціальну підготовку.

"Цей дощ ніколи не закінчиться"

Кадр з фільму "Цей дощ ніколи не скінчиться" Фото: прес-служба

Режисер: Аліна Горлова

Документальна картина Аліни Горлової переносить глядачів у подорож з 20-річним Андрієм Сулейманом. Коли хлопець був підлітком, його сім'я приїхала в Україну, тікаючи від війни в Сирії. Незабаром на сході України починаються бойові дії і Андрій стає волонтером Червоного Хреста. Але після смерті батька хлопець вирішує поховати його на батьківщині. Туди з героєм вирушає та вся знімальна група фільму. За словами режисера Аліни Горлової, часом їм доводилося ризикувати життям заради зйомок, які тривали 4 роки.

"Погані дороги" Фото: прес-служба

Режисер: Наталія Ворожбит

Для драматургині Наталії Ворожбит кіно – не нова територія. Вона написала сценарії декількох фільмів, але режисером стала вперше. Власне, "Погані дороги" – це екранізація однойменної п'єси Наталі. Стрічку вже побачили глядачі на Венеціанському кінофестивалі, де кінострічка отримала приз як "найбільш інноваційний фільм конкурсу".

"Погані дороги" складаються з п'яти новел про жителів Донбасу і про військових, життя яких триває по обидва боки від лінії розмежування. У кожній історії розкриті різні аспекти абсурдності буття. Разом з тим всі новели так чи інакше об'єднанні темою доріг.

На жаль, цей фільм став однією з останніх робіт відомого продюсера Юрія Мінзянова, який в листопаді минулого року пішов від нас.

Кадр зі зйомок фільму "Носоріг" Фото: прес-служба

Режисер: Олег Сенцов

Вперше про проєкт почули ще у 2013 році, коли фільм отримав державне фінансування, але через незаконне ув'язнення режисера виробництво картини відклали. Після звільнення з російської колонії Олег Сенцов взявся за зйомки стрічки і в 2021 році її нарешті можуть побачити глядачі.

"Носоріг" переносить нас назад в 90-ті. Герой повертається в спогади про бандитизм і його руйнівну дію на сім'ю і життя людини. Кримінальна драма Олега Сенцова піднімає саме той соціальний аспект, який знову стає актуальним, враховуючи сьогоднішній порядок денний.

Кадр з фільму "Стоп-Земля" Фото: прес-служба

Режисер: Катерина Горностай

29-річну Катерину Горностай вважають однією з найперспективніших українських авторок завдяки її особливому стилю та манері зйомок. Режисерка відштовхується від правдивого зображення, передаючи життя без награності. У фільмі "Стоп-Земля" задіяні непрофесійні актори, адже таким чином ефект переконливості стає більш потужним. Для цього до проєкту залучили школярів, які протягом кількох тижнів навчалися мистецтву гри. Але перш за все це історія про переживання, яким підвладні підлітки, про дружбу, кохання і про себе в цьому світі.

"Відблиск" Фото: прес-служба

Режисер: Валентин Васянович

Минулого року ім'я Валентина Васяновича стало знайоме багатьом українцям. Його потужна і безжальна антиутопія "Атлантида" не залишила байдужим нікого. Спочатку фільм став найкращим на Венеціанському кінофестивалі у секції "Горизонти" в 2019-му, а восени отримав "Золотого Дюка" 11-го ОМКФ. Новий фільм режисера "Відблиск" брав участь в Berlinale Co-production Market в межах 70-го Берлінського кінофестивалю, де став одним з найкращих проєктів. У фільмі увага зосереджується на темі смерті. Герої знайомляться з поняттям обмеженості людського життя та його усвідомленням.

"Я і Фелікс"

Кадр з фільму "Я і Фелікс" Фото: прес-служба

Режисер: Ірина Цілик

Ще не вляглися емоції від документального фільму Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин", а режисерка майже готова представити свій ігровий повнометражний дебют "Я і Фелікс". Власне, Цілик взялася за екранізацію ще не опублікованого роману Артема Чеха "Хто ти такий?". Дія фільму "Я і Фелікс" розгортається у 90-х роки. Саме на цей період припало дорослішання хлопчика Тимофія. Бунтівні часи, коли панував кримінал, беззаконня і бідність, показані крізь призму дитячого світосприйняття, викликають великий інтерес до фільму.

Це далеко не повний перелік того, що варто встигнути побачити в 2021 році, адже в прокат має вийти копродукціонний трилер "Пік страху", спортивна біографічна драма "Пульс", байопік "Інший Франко", лауреат "Призу глядацьких симпатій" 11-го ОМКФ "Віктор_Робот" і багато інших.

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