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Смотрите эпичный трейлер самого ожидаемого в Украине исторического экшена – Довбуш (видео)

Сегодня, 18:33

Вышел официальный тизер-трейлер исторического экшена "Довбуш". Кроме этого, творческая команда поделилась новостями о продолжении съёмок, премьере, а также объявила Национального спонсора фильма

Постер к фильму "Довбуш"
Постер к фильму "Довбуш"
Фото: пресс-служба

Сегодня был представлен эпический тизер-трейлер одной из самых ожидаемых украинских лент – приключенческо-исторического экшена "Довбуш", созданного компанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Генеральный медиа партнёр фильма – телеканал "Украина".

Действие драмы "Довбуш" разворачивается в первой половине XVIII века в Карпатских горах. После того, как жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы, братья Довбуши – Олекса и Иван, обращаются в повстанцев. Но каждый из них выбирает свой способ мести за убийство родителей, и братья становятся врагами. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса, а шляхта делает все, чтобы уничтожить этого нового карпатского рыцаря.

"Наш фильм об украинском легендарном опришке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как любил.

Для фильма мы собрали лучшую кинематографическую команду единомышленников из Украины, Польши, Канады и США. Для съемок выбрали уникальные природные и исторические локации. Ландшафты, леса и почти нетронутые современностью скалы и урочища, несущие в себе силу и магию поистине дикой природы и свободного духа. Мы возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя. Изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуры времени, в котором разворачиваются события фильма. И все это для того, чтобы рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая преодолела века", – делится режиссер фильма Олесь Санин.

Кадр из фильма "Довбуш"
Кадр из фильма "Довбуш"
Фото: пресс-служба

Съемочный процесс исторической ленты "Довбуш" планировали закончить в прошлом году, но пандемия коронавируса помешала этим планам. Съемки масштабной киноповести возобновят в начале июня. Соответственно, в этом году должно завершиться производство одного из самых амбициозных украинских кинопроектов времен Независимости.

Выход художественного полнометражного фильма "Довбуш" на широкие кинотеатральные экраны страны запланирован на осень этого года. Точная дата премьеры будет объявлена ​​уже в скором времени.

"Мы рады, что несмотря на все неблагоприятные обстоятельства в мире, мы сможем показать фильм зрителям уже этой осенью. Я благодарен всем нашим партнерам и команде во главе с Олесем Саниным за стойкость и оптимизм в эти сложные времена. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ожидания и создать самый зрелищный Украинский фильм с мощными актерами и невероятно красивыми украинскими локациями", – рассказывает продюсер фильма Максим Асадчий.

Эпический и аутентичный мир изображаемой эпохи, основные действующие лица и движущие конфликты приключенческого фильма "Довбуш" будут постепенно раскрываться в рамах запланированной насыщенной рекламной кампании ленты. Этому максимально поспособствует Национальный спонсор ленты – ТМ "Львовское", который осуществит широкомасштабную поддержку промокампании по случаю релиза фильма. В рамках сотрудничества ТМ "Львовское" также подготовило сюрпризы, о которых узнаем во время съемочного периода "Довбуша".

"Довбуш"
"Довбуш"
Фото: facebook.com/mitya.borodin

"Мы невероятно благодарны и гордимся тем, что" ТМ "Львовское" поддерживает украинское кино, уверены, что эта синергия будет максимально эффективной", – комментирует Юлия Пилипенко, СЕО агентства интегрированных решений Brandly by FILM.UA. Агентство Brandly отвечает за реализацию спонсорской кампании в рамках фильма "Довбуш".

"В эти непростые времена важно помнить о поддержке и единении вокруг важнейших ценностей. "Львовское" уже не впервые выступит спонсором украинского кино. Фильм "Довбуш" по своему масштабу и значимости является очень важным шагом в развитии украинского кинематографа. И мы понимаем, что условия и контекст, в которых это кино рождается, требуют нашей поддержки, поддержки всех украинцев. Сила единения и несокрушимая вера в лучшее – это именно те ценности, которые пропагандирует долгожданный "Довбуш". И эти же ценности "Львовское" будет пытаться донести, поддерживая фильм на его пути к премьере. Итак, призываем всех поддерживать украинское кино вместе с нами!" – делится мыслями Антон Панасенко, директор по маркетингу Carlsberg Ukraine.

Кинотеатральной дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution.

Ранее вышел трейлер предстоящего фильма Антонио Лукича "Мої думки тихі 2".

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