Вийшов трейлер "Мої думки Тихі 2". Настільки крутий, що в Мережі сподіваються, що це не жарт (відео)
Антоніо Лукич готує для глядачів продовження комедії
Хітова комедія "Мої думки Тихі" з Андрієм Лідаговський і Ірмою Вітовською не просто стала найкращим фільмом 2020 року, а й першим по-справжньому смішним сучасним українським фільмом. До першого квітня творці картини несподівано вирішили випустити трейлер продовження, про який глядачі навіть не здогадувалися. І друга частина фільму дійсно буде!
У трихвилинному трейлері, опублікованому на YouTube, ми бачимо продовження пригод Вадима і його мами. Тільки тепер у Вадима є дівчина і вони планують зіграти весілля. Раптово з Бельгії до Києва приїжджає мама Вадима, щоб полікувати зуби. З усіма добрими намірами вона втручається у стосунки пари, не відпускаючи сина у доросле життя.
Андрій Лідаговський і Ірма Вітовська повернулися до своїх ролей, а до них долучилася Кароліна Мруга, яка грає наречену головного героя, а також переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина, яка з'являється в одному з епізодів фільму.
"Перша частина буквально провокувала нас на продовження цієї історії. Ми свідомо не робили кліфгенгерів, але розуміли, що історія може отримати природне продовження. Наш фільм називали "першою смішною українською комедією, а зараз ми хочемо зняти перший хороший український сиквел", – прокоментував продовження режисер Антоніо Лукич.
Глядачі бурхливо відреагували на вихід трейлера:
- "Нехай це буде тільки не першоквітневий жарт, я дуже прошу, це ж шедевр".
- "Молодці! Перший раз сміявся вголос з трейлера".
- "Молю, щоб це був не першоквітневий жарт!"
Дивіться трейлер "Мої думки Тихі 2":
Нагадаємо, що за сюжетом в першій частині фільму фрілансер Вадим Ротт погоджується на запис звуків тварин із Закарпаття. Він вирушає на втілення своєї нової мрії разом з мамою, яка ускладнює це подорож своєї гіперопікою. У подорожі за головним трофеєм – звуками рахівського крижня – сім'ї доводиться пройти через кілька істерик і знайти взаєморозуміння. "Мої думки Тихі" можна подивитися онлайн на OLL.TV.
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