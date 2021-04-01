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Вийшов трейлер "Мої думки Тихі 2". Настільки крутий, що в Мережі сподіваються, що це не жарт (відео)

Сьогодні, 15:00

Антоніо Лукич готує для глядачів продовження комедії

Хітова комедія "Мої думки Тихі" з Андрієм Лідаговський і Ірмою Вітовською не просто стала найкращим фільмом 2020 року, а й першим по-справжньому смішним сучасним українським фільмом. До першого квітня творці картини несподівано вирішили випустити трейлер продовження, про який глядачі навіть не здогадувалися. І друга частина фільму дійсно буде!

У трихвилинному трейлері, опублікованому на YouTube, ми бачимо продовження пригод Вадима і його мами. Тільки тепер у Вадима є дівчина і вони планують зіграти весілля. Раптово з Бельгії до Києва приїжджає мама Вадима, щоб полікувати зуби. З усіма добрими намірами вона втручається у стосунки пари, не відпускаючи сина у доросле життя.

"Мої думки тихі 2"
"Мої думки тихі 2"
Фото: Скріншот з YouTube

Андрій Лідаговський і Ірма Вітовська повернулися до своїх ролей, а до них долучилася Кароліна Мруга, яка грає наречену головного героя, а також переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина, яка з'являється в одному з епізодів фільму.

Ксенія Мішина в "Мої думки тихі 2"
Ксенія Мішина в "Мої думки тихі 2"
Фото: Скріншот з YouTube

"Перша частина буквально провокувала нас на продовження цієї історії. Ми свідомо не робили кліфгенгерів, але розуміли, що історія може отримати природне продовження. Наш фільм називали "першою смішною українською комедією, а зараз ми хочемо зняти перший хороший український сиквел", – прокоментував продовження режисер Антоніо Лукич.

"Мої думки тихі 2"
"Мої думки тихі 2"
Фото: Скріншот з YouTube

Глядачі бурхливо відреагували на вихід трейлера:

  • "Нехай це буде тільки не першоквітневий жарт, я дуже прошу, це ж шедевр".
  • "Молодці! Перший раз сміявся вголос з трейлера".
  • "Молю, щоб це був не першоквітневий жарт!"
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Дивіться трейлер "Мої думки Тихі 2":

Нагадаємо, що за сюжетом в першій частині фільму фрілансер Вадим Ротт погоджується на запис звуків тварин із Закарпаття. Він вирушає на втілення своєї нової мрії разом з мамою, яка ускладнює це подорож своєї гіперопікою. У подорожі за головним трофеєм – звуками рахівського крижня – сім'ї доводиться пройти через кілька істерик і знайти взаєморозуміння. "Мої думки Тихі" можна подивитися онлайн на OLL.TV.

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