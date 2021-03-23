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Сльози Клінта Іствуда проллються у жовтні

Сьогодні, 17:16

90-річний режисер режисирує нову драму і знімається в головній ролі

Студія Warner Bros. назвала дату виходу нового фільму режисера Клінта Іствуда – драми "Чоловічі сльози", яка є екранізацією однойменного роману Річарда Неша. Прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня, а кінотеатральний реліз в той же день буде доступний на сервісі HBO Max. Легендарний режисер виконає також головну роль. Попри свій поважний вік (Клінту Іствуду 90 років!) Він успішно поєднує режисерську роботу й акторську гру.

А поки зірка вестернів трудиться в поті чола, пропонуємо насолодитися роботою Клінта Іствуда, де він також виступив режисером і зіграв головну роль – спортивною драмою "Крихітка на мільйон". Фільм можна подивитися прямо вдома онлайн на OLL.TV.

Фільм "Крихітка на мільйон", Клінт Іствуд та Хіларі Суонк
Фільм "Крихітка на мільйон", Клінт Іствуд та Хіларі Суонк
Фото: themoviedb.org

У фільмі Клінт Іствуд зіграв роль спортивного тренера героїні Хіларі Суонк – відлюдною офіціантки, яка вирішила займатися боксом. Фільм отримав чотири "Оскара" – як "найкращий фільм" року, Клінту Іствуду – за "найкращу режисуру", а Хіларі Суонк і Моргану Фрімену – за акторську гру.

"Крихітка на мільйон"
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Повертаючись до нового фільму Клінта Іствуда, відзначимо гостроцікавий сюжет майбутньої стрічки.

У "Чоловічих сльозах" Іствуд грає роль ексзірки родео і за сумісництвом нікчемного коняра, який погоджується на незвичайну роботу. На прохання колишнього боса він вирушає до Мексики, де повинен забрати його сина у матері-алкоголічки. Подорож назад Техас для старого і юнака вийде небезпечною і складною, але в процесі розчарований чоловік може знайде для себе новий сенс в житті. Ця поїздка кардинально змінить головних героїв.

Раніше відбулася прем'єра серіалу "Уламки", який розповідає про розслідування аварії інопланетного корабля.

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