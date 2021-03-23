Сльози Клінта Іствуда проллються у жовтні

90-річний режисер режисирує нову драму і знімається в головній ролі

Студія Warner Bros. назвала дату виходу нового фільму режисера Клінта Іствуда – драми "Чоловічі сльози", яка є екранізацією однойменного роману Річарда Неша. Прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня, а кінотеатральний реліз в той же день буде доступний на сервісі HBO Max. Легендарний режисер виконає також головну роль. Попри свій поважний вік (Клінту Іствуду 90 років!) Він успішно поєднує режисерську роботу й акторську гру.

А поки зірка вестернів трудиться в поті чола, пропонуємо насолодитися роботою Клінта Іствуда, де він також виступив режисером і зіграв головну роль – спортивною драмою "Крихітка на мільйон". Фільм можна подивитися прямо вдома онлайн на OLL.TV.

Фільм "Крихітка на мільйон", Клінт Іствуд та Хіларі Суонк Фото: themoviedb.org

У фільмі Клінт Іствуд зіграв роль спортивного тренера героїні Хіларі Суонк – відлюдною офіціантки, яка вирішила займатися боксом. Фільм отримав чотири "Оскара" – як "найкращий фільм" року, Клінту Іствуду – за "найкращу режисуру", а Хіларі Суонк і Моргану Фрімену – за акторську гру.

Повертаючись до нового фільму Клінта Іствуда, відзначимо гостроцікавий сюжет майбутньої стрічки.

У "Чоловічих сльозах" Іствуд грає роль ексзірки родео і за сумісництвом нікчемного коняра, який погоджується на незвичайну роботу. На прохання колишнього боса він вирушає до Мексики, де повинен забрати його сина у матері-алкоголічки. Подорож назад Техас для старого і юнака вийде небезпечною і складною, але в процесі розчарований чоловік може знайде для себе новий сенс в житті. Ця поїздка кардинально змінить головних героїв.

Раніше відбулася прем'єра серіалу "Уламки", який розповідає про розслідування аварії інопланетного корабля.

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