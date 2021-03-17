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Ми подивилися шпигунський фільм "Код: Залізна кора" – наші враження після перегляду

Сьогодні, 16:14

Фільм заснований на реальних подіях другої половини ХХ століття

18 березня в український прокат виходить шпигунський трилер Домініка Кука "Код: Залізна кора". Фільм заснований на реальних подіях другої половини ХХ століття.

Всім, хто любить історію, однозначно сподобається ця кінострічка: інтриги, скандали, заплутані розслідування та запекла боротьба двох геополітичних гігантів з ядерною зброєю – СРСР та США. Що буде далі? Хто врятує світ від руйнування? Звичайно ж, він – Бенедикт Камбербетч.

Фото: The Courier. Ironbark

Коротко про сюжет. Отже, на дворі 1962 рік. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерну зброю, спрямовану на США. Американців не влаштовують такі розклади, і вони вирішили негайно діяти. ЦРУ та Мі-6 пропонують звичайному британському бізнесменові Гревіллу Вінну (Бенедикт Камбербетч) стати "кур'єром" (тобто шпигуном) й передавати їм секретні документи з СРСР. З того боку вже працює засланий козачок – високопоставлений офіцер Олег Пеньковський (Мераб Нінідзе). І все мало було пройти гладко, але не так склалося, як гадалося.

Фото: The Courier. Ironbark

Що сподобалось:

  • особлива увага режисера до деталей: готель "Віталій", бабуся-консьєржка, водій таксі – співробітник КДБ. Всі ці курточки зі штучним хутром, чорні траурні хусточки, грановані чарочки, вічно незадоволені люди, а також імпульсивний Микита Хрущов – викликають одночасно жалість, іронію та сміх;
  • дуже детально показано умови, у яких в радянських тюрмах жили політв'язні.
  • просто дивовижно, як Камбербетчу вдалося так сильно трансформуватися зовні;

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  • локації, декорації, костюми і психологічна атмосфера фільму;
  • вдалий акторський склад – разом з Камбербетчем і Нінідзе зіграли Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел"), Джессі Баклі ("Чорнобиль"), Енгус Райт ("Пограбування на Бейкер-Стріт").

Що не сподобалося:

  • все-таки це дуже американський погляд на історію – і це помітно майже у кожній сцені фільму. А правда, напевно, десь посередині;
  • за сюжетом, Вінн разом з досвідченим шпигуном Пеньковським буквально рятують світ від ядерної війни. Їхнє геройство і внесок в історію трохи перетягнуті за вуха, адже не секрет, що у спецслужбах працював далеко не один шпигун. Дуже шкода, що всім не судилося стати героями.

Оцінка – 7/10.

Нагадаємо, раніше ми подивилися "Дрібниці" з Джаредом Лето: чому варто побачити цей фільм. До того ж з'явився список найочікуваніших фільмів на Netflix 2021 року.

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Джерело: Сьогодні
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