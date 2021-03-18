Грабіжник банків через кохання вирішив повернути ФБР 9 млн доларів
Фільм "Чесний злодій" з Ліамом Нисаном тепер можна подивитися онлайн
Гучний фільм "Чесний злодій" з чарівним Ліамом Нісаном, який незабаром перестане зніматися в бойовиках, тепер можна подивитися в онлайн-кінотеатрі на OLL.TV. Екшн-трилер вийшов у 2020-му, але через карантин багато хто не зміг побачити його на великих екранах. Тепер глядачі можуть подивитися його прямо вдома онлайн.
За сюжетом, професійний грабіжник банків Том Картер, який за свою "кар'єру" назбирав сім мільйонів доларів, йде у відставку. А причиною тому – жінка. Том закохався у чарівну робітницю банку, Енні, і тепер бажає насолодитися звичайним життям. Але не так легко змінити все після довгих років грабежів. На Тома чекає боротьба з корумпованими копами, які виявилися набагато більшими злочинцями, ніж він сам, і, порятунок коханої, звичайно ж.
Цікаві факти про фільм "Чесний злодій":
- Фільм є другою режисерською роботою Марка Вільямса, який дебютував з фільмом "Мисливець з Уолл-стріт". Марк Вільямс прославився як сценарист: серед його робіт мегахіт "Розплата" з Беном Аффлеком і серіал "Озарк".
- Участь Ліама Нісона дозволило режисерові залучити до фільмування інших зіркових акторів: Кейт Уолш ("Анатомія пристрасті"), Роберта Патріка (Термінатор 2), Джая Кортні ("Дивергент", "Загін самогубців") і Джеффрі Донован ("Удавальник", "Підміна ").
- Після фільмування в "Снігоприбирачі" Ліам Нісон заявив, що більше не має наміру зніматися в бойовиках через вік. Зараз британському ірландцеві 68 років. Так що роль у фільмі "Чесний злодій" стала однією з останніх для актора в цьому жанрі.
- Це вже третій бойовик, в якому персонаж Ліама Нісона звинувачується у злочині, якого він не скоював. Така ж ситуація розігрується в фільмах "Повітряний маршал" (2014 року) і "Заручниця 3" (2015).
- Актори Ентоні Рамос і Жасмін Сіфас Джонс, які в цьому фільмі грають агента Рамона Холла і Бет Холл, заручені в реальному житті. Вони познайомилися під час гри в бродвейському мюзиклі "Гамільтон" (2020).
До речі, в онлайн-кінотеатрі також можна побачити популярний український фільм "Захар Беркут", який дивляться навіть у Японії і Південній Кореї.
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