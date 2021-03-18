Грабіжник банків через кохання вирішив повернути ФБР 9 млн доларів

Фільм "Чесний злодій" з Ліамом Нисаном тепер можна подивитися онлайн

Гучний фільм "Чесний злодій" з чарівним Ліамом Нісаном, який незабаром перестане зніматися в бойовиках, тепер можна подивитися в онлайн-кінотеатрі на OLL.TV. Екшн-трилер вийшов у 2020-му, але через карантин багато хто не зміг побачити його на великих екранах. Тепер глядачі можуть подивитися його прямо вдома онлайн.

"Чесний злодій" Фото: youtube.com

За сюжетом, професійний грабіжник банків Том Картер, який за свою "кар'єру" назбирав сім мільйонів доларів, йде у відставку. А причиною тому – жінка. Том закохався у чарівну робітницю банку, Енні, і тепер бажає насолодитися звичайним життям. Але не так легко змінити все після довгих років грабежів. На Тома чекає боротьба з корумпованими копами, які виявилися набагато більшими злочинцями, ніж він сам, і, порятунок коханої, звичайно ж.

Цікаві факти про фільм "Чесний злодій":

Фільм є другою режисерською роботою Марка Вільямса, який дебютував з фільмом "Мисливець з Уолл-стріт". Марк Вільямс прославився як сценарист: серед його робіт мегахіт "Розплата" з Беном Аффлеком і серіал "Озарк".

Участь Ліама Нісона дозволило режисерові залучити до фільмування інших зіркових акторів: Кейт Уолш ("Анатомія пристрасті"), Роберта Патріка (Термінатор 2), Джая Кортні ("Дивергент", "Загін самогубців") і Джеффрі Донован ("Удавальник", "Підміна ").

Після фільмування в "Снігоприбирачі" Ліам Нісон заявив, що більше не має наміру зніматися в бойовиках через вік. Зараз британському ірландцеві 68 років. Так що роль у фільмі "Чесний злодій" стала однією з останніх для актора в цьому жанрі.

Це вже третій бойовик, в якому персонаж Ліама Нісона звинувачується у злочині, якого він не скоював. Така ж ситуація розігрується в фільмах "Повітряний маршал" (2014 року) і "Заручниця 3" (2015).

Актори Ентоні Рамос і Жасмін Сіфас Джонс, які в цьому фільмі грають агента Рамона Холла і Бет Холл, заручені в реальному житті. Вони познайомилися під час гри в бродвейському мюзиклі "Гамільтон" (2020).

До речі, в онлайн-кінотеатрі також можна побачити популярний український фільм "Захар Беркут", який дивляться навіть у Японії і Південній Кореї.

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