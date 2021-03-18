Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Грабіжник банків через кохання вирішив повернути ФБР 9 млн доларів

Сьогодні, 11:54

Фільм "Чесний злодій" з Ліамом Нисаном тепер можна подивитися онлайн

Гучний фільм "Чесний злодій" з чарівним Ліамом Нісаном, який незабаром перестане зніматися в бойовиках, тепер можна подивитися в онлайн-кінотеатрі на OLL.TV. Екшн-трилер вийшов у 2020-му, але через карантин багато хто не зміг побачити його на великих екранах. Тепер глядачі можуть подивитися його прямо вдома онлайн.

"Чесний злодій"
"Чесний злодій"
Фото: youtube.com

За сюжетом, професійний грабіжник банків Том Картер, який за свою "кар'єру" назбирав сім мільйонів доларів, йде у відставку. А причиною тому – жінка. Том закохався у чарівну робітницю банку, Енні, і тепер бажає насолодитися звичайним життям. Але не так легко змінити все після довгих років грабежів. На Тома чекає боротьба з корумпованими копами, які виявилися набагато більшими злочинцями, ніж він сам, і, порятунок коханої, звичайно ж.

Цікаві факти про фільм "Чесний злодій":

  • Фільм є другою режисерською роботою Марка Вільямса, який дебютував з фільмом "Мисливець з Уолл-стріт". Марк Вільямс прославився як сценарист: серед його робіт мегахіт "Розплата" з Беном Аффлеком і серіал "Озарк".
  • Участь Ліама Нісона дозволило режисерові залучити до фільмування інших зіркових акторів: Кейт Уолш ("Анатомія пристрасті"), Роберта Патріка (Термінатор 2), Джая Кортні ("Дивергент", "Загін самогубців") і Джеффрі Донован ("Удавальник", "Підміна ").
  • Після фільмування в "Снігоприбирачі" Ліам Нісон заявив, що більше не має наміру зніматися в бойовиках через вік. Зараз британському ірландцеві 68 років. Так що роль у фільмі "Чесний злодій" стала однією з останніх для актора в цьому жанрі.
"Чесний злодій"
дивiться на olltv
Дивитися
  • Це вже третій бойовик, в якому персонаж Ліама Нісона звинувачується у злочині, якого він не скоював. Така ж ситуація розігрується в фільмах "Повітряний маршал" (2014 року) і "Заручниця 3" (2015).
  • Актори Ентоні Рамос і Жасмін Сіфас Джонс, які в цьому фільмі грають агента Рамона Холла і Бет Холл, заручені в реальному житті. Вони познайомилися під час гри в бродвейському мюзиклі "Гамільтон" (2020).

До речі, в онлайн-кінотеатрі також можна побачити популярний український фільм "Захар Беркут", який дивляться навіть у Японії і Південній Кореї.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру "Леона" Камбербетч - "шпигун" у Москві. Що ми думаємо про фільм "Код: Залізна кора" Що відомо про фільм "Круелла" зі стильною лиходійкою. В головній ролі — Емма Стоун
кіно oll.tv Ліам Нісон
Реклама

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко

Популярні статті

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Вчора, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Вчора, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Вчора, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

16 березняЗірково

Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

16 березняЗірково

Олег Винник розповів, які фото йому надсилає Павло Зібров. Це дуже несподівано

16 березняСмачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

16 березняФаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

16 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

15 березняЗірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

15 березняЗірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

15 березняФаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

Новини партнерів

Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти