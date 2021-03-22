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"Ейс Вентура" з Джимом Керрі отримає третю частину

Сьогодні, 14:10

Фанати детектива по розшуку домашніх улюбленців вже давно чекають продовження

Приватний детектив Ейс Вентура, якого в однойменному фільмі зіграв блискучий актор Джим Керрі, отримає продовження у вигляді третьої частини!

Як повідомляє Collider, створенням фільму займається кінокомпанія Morgan Creek, яка працювала над двома першими частинами в 90-і роки. А ось чи з'являться в триквелі Джим Керрі та подружка його героя, яку зіграла Кортні Кокс, – невідомо. Джим Керрі зараз зайнятий роботою над фільмом "Сонік 2" і може приєднатися до проєкту після завершення зйомок. Однак уявити будь-яку іншу парочку в ролі детектива і його коханої буде складно.

Джим Керрі у фільмі "Ейс Вентура"
Джим Керрі у фільмі "Ейс Вентура"
Фото: themoviedb.org

Фільм "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" вийшов на екрани в 1993 році. За сюжетом, детектив по розшуку домашніх тварин Ейс Вентура отримує нове завдання – знайти дельфіна "Сніжинку", який є талісманом футбольної команди. Але справа приймає новий оборот, коли зловмисники крадуть і одного з гравців команди.

Продовження фільму – "Ейс Вентура 2: Коли кличе природа" – вийшло в 1995 році.

А поки ми чекаємо нових подробиць про третій фільм "Ейс Вентура", пропонуємо подивитися новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Раніше ми зробили огляд фільмів і серіалів про віруси, які зняли прямо під час пандемії COVID-19.

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