Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слёзы Клинта Иствуда прольются в октябре

Сегодня, 17:16

90-летний режиссер режиссирует новую драму и снимается в главной роли

Студия Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма режиссера Клинта Иствуда – драмы "Мужские слезы", которая является экранизацией одноименного романа Ричарда Нэша. Премьера фильма состоится 22 октября, а кинотеатральный релиз в тот же день будет доступен на сервисе HBO Max. Легендарный режиссер исполнит также главную роль. Несмотря на свой почтенный возраст (Клинту Иствуду 90 лет!) он успешно совмещает режиссерскую работу и актерскую игру.

А пока звезда вестернов трудится в поте лица, предлагаем насладиться работой Клинта Иствуда, где он также выступил режиссером и сыграл главную роль – спортивной драмой "Малышка на миллион". Фильм можно посмотреть прямо дома онлайн на OLL.TV.

Фильм "Малышка на миллион", Клинт Иствуд и Хилари Суонк
Фильм "Малышка на миллион", Клинт Иствуд и Хилари Суонк
Фото: themoviedb.org

В "Малышке на миллион" Клинт Иствуд сыграл роль спортивного тренера героини Хилари Суонк – нелюдимой официантки, которая решила заниматься боксом. Фильм получил четыре "Оскара" – как "лучший фильм" года, Клинту Иствуду – за "лучшую режиссуру", а Хилари Суонк и Моргану Фримену – за актерскую игру.

"Малышка на миллион"
смотрите на olltv
Смотреть

Возвращаясь к новому фильму режиссера, отметим захватывающий сюжет предстоящей киноленты.

В "Мужских слезах" Иствуд играет роль экс-звезды родео и по совместительству никудышного коневода, который соглашается на необычную работу. По просьбе бывшего босса он отправляется в Мексику, где должен забрать сына последнего у матери-алкоголички. Путешествие обратно Техас для старика и юноши выйдет опасным и сложным, но в процессе разочаровавшийся в жизни мужчина может обрести ее новый смысл. Эта поездка кардинально изменит главных героев.

Ранее состоялась премьера сериала "Обломки", который рассказывает о расследовании крушения инопланетного корабля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Создатели комедии "Эйс Вентура" снимут третью часть. Сыграет ли Джим Керри в продолжении? Грабитель банков из-за любви решил вернуть ФБР 9 млн долларов Камбербэтч - "шпион" в Москве. Что мы думаем о фильме "Код: Железная кора"
кино oll.tv кинопремьеры Клинт Иствуд
Реклама

Новости партнеров

Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Что хуже: недоспать или переспать - ответы врача
Что хуже: недоспать или переспать - ответы врача

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Events

С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Сегодня, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Вчера, 17:17Звездно

"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Вчера, 14:20Звездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

Вчера, 12:15Звездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Вчера, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Вчера, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Вчера, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

21 мартаEvents

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

21 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

21 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

21 мартаЗвездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

Новости партнеров

Вкусный салат со свеклы на каждый день
Вкусный салат со свеклы на каждый день
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Светлана Лобода блеснула сочными формами в бикини
Светлана Лобода блеснула сочными формами в бикини
Дочь Заворотнюк опубликовала фото с мамой
Дочь Заворотнюк опубликовала фото с мамой
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять