Слёзы Клинта Иствуда прольются в октябре

90-летний режиссер режиссирует новую драму и снимается в главной роли

Студия Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма режиссера Клинта Иствуда – драмы "Мужские слезы", которая является экранизацией одноименного романа Ричарда Нэша. Премьера фильма состоится 22 октября, а кинотеатральный релиз в тот же день будет доступен на сервисе HBO Max. Легендарный режиссер исполнит также главную роль. Несмотря на свой почтенный возраст (Клинту Иствуду 90 лет!) он успешно совмещает режиссерскую работу и актерскую игру.

А пока звезда вестернов трудится в поте лица, предлагаем насладиться работой Клинта Иствуда, где он также выступил режиссером и сыграл главную роль – спортивной драмой "Малышка на миллион". Фильм можно посмотреть прямо дома онлайн на OLL.TV.

Фильм "Малышка на миллион", Клинт Иствуд и Хилари Суонк Фото: themoviedb.org

В "Малышке на миллион" Клинт Иствуд сыграл роль спортивного тренера героини Хилари Суонк – нелюдимой официантки, которая решила заниматься боксом. Фильм получил четыре "Оскара" – как "лучший фильм" года, Клинту Иствуду – за "лучшую режиссуру", а Хилари Суонк и Моргану Фримену – за актерскую игру.

Возвращаясь к новому фильму режиссера, отметим захватывающий сюжет предстоящей киноленты.

В "Мужских слезах" Иствуд играет роль экс-звезды родео и по совместительству никудышного коневода, который соглашается на необычную работу. По просьбе бывшего босса он отправляется в Мексику, где должен забрать сына последнего у матери-алкоголички. Путешествие обратно Техас для старика и юноши выйдет опасным и сложным, но в процессе разочаровавшийся в жизни мужчина может обрести ее новый смысл. Эта поездка кардинально изменит главных героев.

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