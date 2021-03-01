"Хід королеви" став кращим міні-серіалом на "Золотому глобусі-2021"

Статуетку отримала також виконавиця головної ролі

"Хід королеви" Скотта Френка і Аллана Скотта визнали найкращим міні-серіалом на "Золотому глобусі-2021", де напередодні розгорівся скандал. 78-ма церемонія вручення нагороди відбулася минулої ночі в онлайн-форматі.

У категорії "Міні-серіали" за перемогу також боролися шоу "Нормальні люди", "Відіграти назад", "Голос змін" і "Неортодоксальна". Але перемога дісталася улюблениці глядачів – Бет Хармон.

Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") Фото: Imdb.com

Крім того, виконавиця головної ролі в серіалі Аня Тейлор-Джой завоювала нагороду за кращу жіночу роль. Це перший "Золотий глобус" в кар'єрі 24-річної акторки.

Сама Аня в інтерв'ю заявила, що вважає себе "дуже дивною і недостатньо красивою, щоб зніматися в кіно". Багато ж шанувальники зачаровані її нетиповою зовнішністю.

Повний список всіх лауреатів "Золотого глобусу-2021" ми публікували тут.

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