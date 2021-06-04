Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Батьки покійної Жанни Фріске програли суд її чоловікові Дмитру Шепелєву

Сьогодні, 10:40

Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їхньої покійної дочки. Зараз батькам артистки належить 2/3 житла Жанни

Батьки покійної Жанни Фріске програли суд Дмитру Шепелеву
Батьки покійної Жанни Фріске програли суд Дмитру Шепелеву
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/zhannafriskefond

Батько і мати покійної російської співачки Жанни Фріске вимагали заборонити її чоловікові Дмитру Шепелєву, який нещодавно вдруге став батьком, здійснювати операції з часткою їхнього онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра, повідомляє СтарХит.

Батьки артистки сподівалися, що в майбутньому Платон успадкує двокімнатні апартаменти, але у Дмитра Шепелєва зовсім інші плани щодо цієї нерухомості.

Телеведучий заявив, що має намір продати частку сина – 1/3 частину квартири. Володимир і Ольга Фріске були проти такого рішення, тому звернулися до суду з вимогою заборонити Дмитру провести продаж.

Батьки покійної Жанни Фріске програли суд Дмитру Шепелеву
Батьки покійної Жанни Фріске програли суд Дмитру Шепелеву
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/zhannafriskefond

"У задоволенні позову було відмовлено, – прокоментували "СтарХиту" в пресслужбі Хамовницького суду Москви. – Питання про відчуження частки можливе в установленому законом порядку".

Відомо, що кадастрова вартість 90-метрової квартири Жанни Фріске – приблизно 24 мільйонів рублів, а це значить, що за частину, що належить Платону, Дмитро зможе виручити мінімум 8 мільйонів рублів.

Як повідомлялося раніше, батьки Жанни Фріске володіють 2/3 житла, стежать за квартирою, підтримуючи порядок всередині житла. Володимир і Ольга також визнавалися, що після смерті Жанни все залишилося на своїх місцях – всі предмети, якими користувалася Фріске в кожній кімнаті лежать недоторканими.

Відомо, що одного разу батьки Жанни ледь не втратили квартиру через борги. Нерухомість планували виставити на торги, щоб повернути багатомільйонний борг сім'ї "Русфонду". Але, заради того, щоб зберегти житло, Володимир Фріске продав свій автомобіль, будинок в Калузької області і зайняв грошей у друзів.

Раніше ми повідомляли, що батько покійної Жанни Фріске розкрив нові подробиці конфлікту з Дмитром Шепелєвим.

Дивіться відео про знаменитостей, які не дотримали своїх обіцянок:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Дмитро Шепелєв Жанна Фріске
Реклама

Новини партнерів

Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик

Популярні статті

Вчора, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Вчора, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 07:01Смачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 3 червня для всіх знаків зодіаку: Водолії, на вас чекає дуже активний день!

Вчора, 06:05Events

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

2 червняФаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

2 червняМодно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

2 червняПсихо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

2 червняСмачно

Експрес-маринад для огірків і салат з ними – 2 оригінальних рецепти

2 червняСмачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Тема про доньку для Сумської болюча
Тема про доньку для Сумської болюча
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти