Батьки покійної Жанни Фріске програли суд її чоловікові Дмитру Шепелєву

Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їхньої покійної дочки. Зараз батькам артистки належить 2/3 житла Жанни

Батьки покійної Жанни Фріске програли суд Дмитру Шепелеву Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/zhannafriskefond

Батько і мати покійної російської співачки Жанни Фріске вимагали заборонити її чоловікові Дмитру Шепелєву, який нещодавно вдруге став батьком, здійснювати операції з часткою їхнього онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра, повідомляє СтарХит.

Батьки артистки сподівалися, що в майбутньому Платон успадкує двокімнатні апартаменти, але у Дмитра Шепелєва зовсім інші плани щодо цієї нерухомості.

Телеведучий заявив, що має намір продати частку сина – 1/3 частину квартири. Володимир і Ольга Фріске були проти такого рішення, тому звернулися до суду з вимогою заборонити Дмитру провести продаж.

Батьки покійної Жанни Фріске програли суд Дмитру Шепелеву Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/zhannafriskefond

"У задоволенні позову було відмовлено, – прокоментували "СтарХиту" в пресслужбі Хамовницького суду Москви. – Питання про відчуження частки можливе в установленому законом порядку".

Відомо, що кадастрова вартість 90-метрової квартири Жанни Фріске – приблизно 24 мільйонів рублів, а це значить, що за частину, що належить Платону, Дмитро зможе виручити мінімум 8 мільйонів рублів.

Як повідомлялося раніше, батьки Жанни Фріске володіють 2/3 житла, стежать за квартирою, підтримуючи порядок всередині житла. Володимир і Ольга також визнавалися, що після смерті Жанни все залишилося на своїх місцях – всі предмети, якими користувалася Фріске в кожній кімнаті лежать недоторканими.

Відомо, що одного разу батьки Жанни ледь не втратили квартиру через борги. Нерухомість планували виставити на торги, щоб повернути багатомільйонний борг сім'ї "Русфонду". Але, заради того, щоб зберегти житло, Володимир Фріске продав свій автомобіль, будинок в Калузької області і зайняв грошей у друзів.

Раніше ми повідомляли, що батько покійної Жанни Фріске розкрив нові подробиці конфлікту з Дмитром Шепелєвим.

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