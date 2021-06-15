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Шепелєв проігнорував річницю смерті Фріске. Але розповів про свої мрії

Сьогодні, 18:22

Два роки популярна співачка Жанна Фріске боролася з онкологічним захворюванням, але 15 червня 2015 року артистки не стало

Дмитро Шепелєв проігнорував річницю смерті Жанни Фріске
Дмитро Шепелєв проігнорував річницю смерті Жанни Фріске
Фото: Instagram

Сьогодні виповнюється шість років від дня смерті Жанни Фріске. Поки сестра співачки Наталя і друзі діляться спогадами про артистку, цивільний чоловік Фріске Дмитро Шепелєв, якому вона народила сина Платона, проігнорував цю дату.

Телеведучий в InstaStories вирішив розповісти про свої мрії. Він зізнався, що мріє опинитися на французькому курорті, де блакитна вода, біле вино.

Нагадаємо, всі ці шість років Дмитро Шепелєв і рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки. Родичі спочатку звинувачували один одного в крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а після стали боротися за частку Платона в квартирі Фріске. Між іншим, нещодавно Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їх покійної дочки. Батько і мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловіку здійснювати операції з часткою їх онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра.

Дмитро Шепелєв з сином Платоном
Дмитро Шепелєв з сином Платоном
Фото: Instagram

Батько покійної співачки також скаржиться, що Шепелєв не дає батькам Фріске бачитися з онуком Платоном. Журналістам Володимир Фріске розповів, що Дмитро Шепелєв суворо підходить до виховання cина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем і бабусею, він тої ж миті же втече від Шепелєва.

Зазначимо, телеведучий ніяк не коментує слова батьків Жанни Фріске.

Зараз Дмитро Шепелєв щасливий у нових стосунках. Нещодавно він став батьком вдруге – його обраниця Катерина Тулупова народила йому сина Тихона.

Пам'ятник Жанни Фріске встановили в ресторані – подробиці в сюжеті:

Раніше Дмитро Шепелєв розповів про плани завести ще одну дитину.

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