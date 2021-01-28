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Серіал "Бріджертони" підірвав Netflix і перевершив "Відьмака": шоу подивилося 83 мільйони глядачів

Сьогодні, 16:12

Костюмована драма про інтриги та скандали аристократів 19 століття стала хітом

Новий серіал "Бріджертони", в якому вже знайшли кіноляпи, побив усі рекорди та лідирує за результатами переглядів на Netflix. За 28 днів історичний серіал про розпусне 19 століття подивилося 82 мільйони глядачів. Успіх шоу перевершив навіть хітового "Відьмака", якого за такий же період подивилося 76 мільйонів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Тепер "Бріджертони", що складаються з восьми епізодів – найпопулярніший серіал в історії Netflix. У кожній країні, де доступний Netflix, крім Японії, серіал потрапив в топ-10.

Дафна Бріджертон
Дафна Бріджертон
Фото: Netflix

Дія сюжету "Бріджертонів" розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства в Великобританії. У центрі уваги – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Старша дочка сімейства, Дафна Бріджертон, вже подорослішала і батьки вирішують, що настав час їй подумати про заміжжя. Дафна починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають її.

Після чергової невдачі, перебуваючи в стані апатії й впевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в її житті з'являється герцог Гастінгс. І хоча спочатку стосунки Дафни та герцога більше схожі на неприязнь, ніж симпатію, дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними один одному. Дафну Бріджертон осяває геніальна ідея, як вона може виконати вимоги батьків.

А чому насправді "Бріджертони" влаштували такий бум – ми розповіли в окремій статті.

Раніше вийшов трейлер серіалу про юність Двейна "Скелі" Джонсона. Цьому шоу теж пророкують велику популярність.

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