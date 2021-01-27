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Опубліковані найнезграбніші кіноляпи в серіалах і кіно. А ви теж не помітили?

Сьогодні, 12:44

Помилки знімальної групи не зникли від уважних очей глядачів

Новий серіал від Netflix "Бріджертони" – про сімейні інтриги і світських скандали 19 століття, влаштував справжній бум і став шалено популярним. Але від очей глядачів не зникли помилки творців – в кадр випадково потрапило зовсім не те що потрібно. Це навіяло приємні спогади про інші грандіозні кіноляпи на екранах.

За даними видання The Sun, глядачі "Бріджертонів" побачили сучасну жовту розмітку на дорозі в одній зі сцен. Але на цьому кіноляпи серіалу не закінчуються.

Скріншот The Sun

Попри те, що сюжет розгортається в 19 столітті, це не завадило плакату Primark з'явитися в кадрі, а також трубопроводам на будівлях.

Це одразу нагадало глядачам про феєричні кіноляпи в легендарних серіалах і фільмах. Наприклад, в "Абатстві Даунтон" несподівано з'явилася пластикова пляшка.

Скріншот The Sun

У "Грі престолів" стаканчик зі Starbucks.

Фото: YouTube

А в першому епізоді восьмого сезону засвітилася зарядка для ноутбука.

Скріншот The Sun

Торік глядачі фільму "Маленькі жінки" побачили пляшку з водою і фляжку.

Скріншот The Sun

А Джей Спарроу з "Піратів Карибського моря", де дія сюжету розгортається в 18 столітті, міг дозволити собі аксесуари популярного спортивного бренду – Adidas.

Скріншот The Sun

У популярному серіалі "Корона" на вулиці, яку принц Філіп відвідує в 1957 році були помічені квартири, які були побудовані набагато пізніше.

Скріншот The Sun

У фільмі "Марія-Антуанетта" про Францію 1700-х років з'явилися кеди бренду Converse, створені в 1917 році.

Скріншот The Sun

Раніше ми показали кіноляп в новому епізоді "Мандалорця", який став мемом.

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