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Двейн Джонсон балотується в президенти США в 2032 році. Дивіться трейлер серіалу "Молодий Скеля"

Сьогодні, 13:38

Серіал розповість про дорослішання і становлення "Скелі" як зірки реслінгу та кіно

Вийшов перший трейлер майбутнього серіалу "Молодий Скеля" про голлівудську зірку Двейна Джонсона. Сюжет розповість про шалене і веселе дитинство актора, його становленні як реслера, набуття слави та плани на майбутнє.

У трейлері показується, як Двейн Джонсон балотується на пост президента США у 2032 році. Прем'єра серіалу має відбутися вже 17 лютого.

Кадри з серіалу "Молодий Скала"
Кадри з серіалу "Молодий Скала"
Фото: Скриншот из видео

Поки шанувальники актора змушені чекати виходу двох нових фільмів з Двейн Джонсон, які були відкладені через пандемію, серіал – це відмінний шанс познайомитися ближче з улюбленою зіркою. Трейлер вийшов в Twitter актора.

Раніше на зйомках нового бойовика Двейн Джонсон не зумів влізти в Porsche.

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