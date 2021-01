Двейн Джонсон балотується в президенти США в 2032 році. Дивіться трейлер серіалу "Молодий Скеля"

Серіал розповість про дорослішання і становлення "Скелі" як зірки реслінгу та кіно

Вийшов перший трейлер майбутнього серіалу "Молодий Скеля" про голлівудську зірку Двейна Джонсона. Сюжет розповість про шалене і веселе дитинство актора, його становленні як реслера, набуття слави та плани на майбутнє.

У трейлері показується, як Двейн Джонсон балотується на пост президента США у 2032 році. Прем'єра серіалу має відбутися вже 17 лютого.

Кадри з серіалу "Молодий Скала"

Поки шанувальники актора змушені чекати виходу двох нових фільмів з Двейн Джонсон, які були відкладені через пандемію, серіал – це відмінний шанс познайомитися ближче з улюбленою зіркою. Трейлер вийшов в Twitter актора.

