Бали, темношкірі аристократи і багато сексу. Чому серіал "Бріджертони" став таким популярним?

Перший сезон "Бріджертони" увійшов в топ найпопулярніших серіалів на Netflix

У грудні на Netflix вийшов свіжий мінісеріал "Бріджертони", який одразу ж увійшов до п'ятірки найпопулярніших прем'єр. У серіалу, за даними Bloomberg, понад 63 мільйонів переглядів, а глядачі продовжують гаряче обговорювати виконавців головних ролей і захопливий сюжет.

На відміну від багатьох інших історичних серіалів, які багатьом здаються нудними та манірними, "Бріджертони" успішно ламають цей стереотип. Тому сьогодні ми зібрали все, що відомо про серіал, щоб ви могли вирішити чи варто його подивитися.

Кадр з серіалу "Бріджертон" Фото: themoviedb.org

Серіал від сценариста "Анатомії пристрасті", "Приватної практики" і "Як уникнути покарання за вбивство" Шонди Раймс заснований на серії романів американської письменниці Джулії Квінн. Її манера письма багато в чому схожа на стиль знаменитої Джейн Остін, книги якої вважаються шедеврами як у Великобританії, так і в усьому світі.

Сюжет серіалу "Бріджертони"

Дія сюжету "Бріджертонів" розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства в Великобританії. У центрі уваги – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Старша дочка сімейства, Дафна Бріджертон, вже подорослішала і батьки вирішують, що настав час їй подумати про заміжжя. Дафна починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають її.

Після чергової невдачі, перебуваючи в стані апатії й впевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в її житті з'являється герцог Гастінгс. І хоча спочатку стосунки Дафни та герцога більше схожі на неприязнь, ніж симпатію, дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними один одному. Дафну Бріджертон осяває геніальна ідея, як вона може виконати вимоги батьків.

Перший сезон складається з восьми епізодів.

Кадр з серіалу "Бріджертон" Фото: themoviedb.org

Актори серіалу "Бріджертони"

Роль Дафни в серіалі грає 25-річна британська акторка Фібі Дайневор. До цього вона вже грала в серіалах "Юна", "Великий куш", "Вулиця Ватерлоо", "Діккенсіана", але це були незначні ролі, на відміну від "Бріджертонів".

Цікаво, що першою сценою в серіалі за участю Фібі Дайневор і її партнера Реге Пейджа (герцог Гастінгс) була відверто сексуальна сцена в бібліотеці. Зазвичай же, романи героїв в історичних драмах розвиваються повільно і напружено.

Сама ж акторка зізнавалася, що виросла в "епоху Кіри Найтлі" і черпала багато натхнення з її персонажів. У Найтлі, як ми пам'ятаємо, безліч ролей в історичних драмах – від "Герцогині" до "Гордості та упередження".

Дафна Бріджертон Фото: Netflix

Головним красунчиком проєкту став Реге Пейдж, який зіграв чарівного герцога Гастінгса. 31-річний Реге Пейдж родом з Лондона, але все дитинство провів в Зімбабве.

З 2016 Реге Пейдж переїхав до Лос-Анджелесу, але зніматися в кіно почав ще до цього. Він навіть з'являвся в передостанній частині Гаррі Поттера в ролі гостя на весіллі, а також знімався в одному з сезонів серіалу "Вулиця Ватерлоо" з Фібі Дайневор. Тепер же Реге Пейджу пророкують роль нового Джеймса Бонда. І шанувальники бондіани цілком за.

Герцог Гастінгс Фото: Netflix

Також в серіалі зіграла Рут Геммел (у ролі глави сімейства – леді Вайолет), Джонатан Бейлі (старший син леді Вайолет – Ентоні).

Боротьба за права меншин, театральність і багато сексу

Попри історичні декорації й костюми, серіал іменували провокаційним. А все тому, що вже при перегляді першого епізоду ви раптово побачите азійських і темношкірих придворних, а вбрання героїв незабаром здадуться дуже екстравагантними.

Серіал пронизаний темами боротьби за права жінок і расових меншин. Навіть ЛГБТ-тематика органічно вплітається в сюжет. Події хоч і відбуваються в Англії 19 століття, але проблеми сучасного суспільства не будуть забуті й на екрані представлено "різноманіття" у всіх його формах.

Всупереч цьому, ви поступово втягнетеся в захопливу історію, почнете переживати через драми і скандали героїв і насолоджуватися яскравим історичним шоу.

Дивіться трейлер серіалу "Бріджертони":

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