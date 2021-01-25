Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кошмари вашого дитинства. Netflix показав найстрашніші моменти дитячих фільмів

Сьогодні, 16:06

Переглядаємо найстрашніші епізоди з фільмів дитинства

Netflix вирішив згадати найстрашніші моменти дитячих фільмів усіх часів і об'єднати ці епізоди в добірку. Автори вважають, що саме ці уривки з фільмів привели до травматичного досвіду після перегляду. У підсумку вийшло сім хвилин, які колись напевно полоскотали нерви юним глядачам. Зараз же можна переглянути їх і згадати, чим же нас так лякали ці кінострічки.

Перший фільм – дитяча комедія "Космічний джем" з Майклом Джорданом і Біллом Мюрреєм. І дійсно, більша частина фільму виглядає веселою, за винятком того моменту, де Стена Подолака розплющують об підлогу під час баскетбольної гри, а потім надувають як кулю.

Скріншот YouTube

Далі йде мультфільм "Неймовірні пригоди Уоллеса і Громіта: Неправильні штани", де анімований пінгвін виглядає справді жахливо.

Скріншот YouTube

Одним з найжахливіших дитячих фільмів був визнаний "Джуманджі" 1995 року. Тут не посперечаєшся – у фільмі дуже багато страшних моментів. Варто хоча б згадати сцену з павуками, після якої навіть у любителів членистоногих з'явиться фобія.

Скріншот YouTube

У добірку також увійшли "Лабіринт" з Девідом Боуї, "Чарлі та шоколадна фабрика", "Матильда" Денні де Віто, а з нових – "Будинок-монстр" 2006 року.

Раніше ми повідомляли, що Disney + заблокував для дітей "расистські" мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо" і "Коти-аристократи".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Серіал "Люпен" про злодія-джентльмена став хітом. Розповідаємо, чи варто дивитися Три повії тікають від сутенера в тизері серіалу "Червоне небо". Від творця "Паперового будинку" На основі "Клубу Вінкс" зняли фентезі. Тільки тепер це серіал для дорослих (відео 18+)
Netflix хоррор дитячі фільми
Реклама

Новини партнерів

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка

Популярні статті

Сьогодні, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Сьогодні, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Сьогодні, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Сьогодні, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Сьогодні, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Сьогодні, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Сьогодні, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Сьогодні, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво устроил горячие танцы
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво устроил горячие танцы
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Люблю вкусненьких: Alyona Alyona рассказала, какого хочет мужчину
Люблю вкусненьких: Alyona Alyona рассказала, какого хочет мужчину

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти