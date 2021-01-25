Кошмари вашого дитинства. Netflix показав найстрашніші моменти дитячих фільмів

Переглядаємо найстрашніші епізоди з фільмів дитинства

Netflix вирішив згадати найстрашніші моменти дитячих фільмів усіх часів і об'єднати ці епізоди в добірку. Автори вважають, що саме ці уривки з фільмів привели до травматичного досвіду після перегляду. У підсумку вийшло сім хвилин, які колись напевно полоскотали нерви юним глядачам. Зараз же можна переглянути їх і згадати, чим же нас так лякали ці кінострічки.

Перший фільм – дитяча комедія "Космічний джем" з Майклом Джорданом і Біллом Мюрреєм. І дійсно, більша частина фільму виглядає веселою, за винятком того моменту, де Стена Подолака розплющують об підлогу під час баскетбольної гри, а потім надувають як кулю.

Скріншот YouTube

Далі йде мультфільм "Неймовірні пригоди Уоллеса і Громіта: Неправильні штани", де анімований пінгвін виглядає справді жахливо.

Скріншот YouTube

Одним з найжахливіших дитячих фільмів був визнаний "Джуманджі" 1995 року. Тут не посперечаєшся – у фільмі дуже багато страшних моментів. Варто хоча б згадати сцену з павуками, після якої навіть у любителів членистоногих з'явиться фобія.

Скріншот YouTube

У добірку також увійшли "Лабіринт" з Девідом Боуї, "Чарлі та шоколадна фабрика", "Матильда" Денні де Віто, а з нових – "Будинок-монстр" 2006 року.

Раніше ми повідомляли, що Disney + заблокував для дітей "расистські" мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо" і "Коти-аристократи".

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