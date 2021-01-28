За "Грою престолів" зроблять мультик для дорослих

Зараз для проєкту шукають сценаристів

Творці "Гри престолів" не готові розлучатися з улюбленою історією і готові дивувати глядача новими. Телеканал HBO планує доповнити всесвіт саги та випустити анімаційний серіал за мотивами "Гри престолів", який буде орієнтований на дорослу аудиторію. Мультфільм буде зберігати дух і атмосферу оригінального серіалу, тож в ньому залишаться інтриги, жорстокість, секс і війни.

Крім того, нещодавно стало відомо, що HBO вже працює над серіалом "Історії про Дунка і Ейєгона" – спін-оффом "Гри престолів". Анімаційний серіал теж буде розширюватиме відомий глядачам сюжет.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, проєкт знаходиться на ранніх стадіях розробки, тому цілком ймовірно, що ми його так і не побачимо.

Кадр із серіалу "Гра престолів" Фото: themoviedb.org

Проте вже проводяться зустрічі з потенційними сценаристами, щоб обрати автора для майбутнього проєкту. Контракт автора серії "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна з телеканалом HBO все ще триває, а значить вони і далі працюватимуть над цим всесвітом, адже в ньому ще багато нерозказаних сюжетів.

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