Російську артистку не пустили на зйомки в Україну за незаконний візит до Криму

Роза Хайрулліна отримала заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки

Заслужену артистку Росії затримали в аеропорту "Бориспіль". Співробітники прикордонної служби встановили, що навесні 2020 році росіянка була в Криму. Їй заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

За інформацією Держприкордонслужби України, жінка є акторкою театру і кіно, заслуженою артисткою Росії. Вона пояснила, що літала в Крим до подруги у 2020 році.

В ДПСУ зазначили, що зафіксовані й інші візити артистки на окуповану Росією територію України.

Затримана заявила, що до Києва прилетіла з Мінська для участі в кінозйомках. Її відправили назад в Білорусь.

Акторка Роза Хайрулліна Фото: Instagram

Роза Хайрулліна – артистка театру і кіно, заслужена артистка Росії і Татарстану. Її найвідоміші ролі: султанша в фільмі "Орда", Кіра в серіалі "Псих" і паломниця в картині "Суходіл".

Нагадаємо, що раніше Литва закрила кордони для Філіпа Кіркорова через Крим.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися