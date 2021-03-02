Російську артистку не пустили на зйомки в Україну за незаконний візит до Криму
Роза Хайрулліна отримала заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки
Заслужену артистку Росії затримали в аеропорту "Бориспіль". Співробітники прикордонної служби встановили, що навесні 2020 році росіянка була в Криму. Їй заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.
За інформацією Держприкордонслужби України, жінка є акторкою театру і кіно, заслуженою артисткою Росії. Вона пояснила, що літала в Крим до подруги у 2020 році.
В ДПСУ зазначили, що зафіксовані й інші візити артистки на окуповану Росією територію України.
Затримана заявила, що до Києва прилетіла з Мінська для участі в кінозйомках. Її відправили назад в Білорусь.
Роза Хайрулліна – артистка театру і кіно, заслужена артистка Росії і Татарстану. Її найвідоміші ролі: султанша в фільмі "Орда", Кіра в серіалі "Псих" і паломниця в картині "Суходіл".
Нагадаємо, що раніше Литва закрила кордони для Філіпа Кіркорова через Крим.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше