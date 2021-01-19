Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Литва закрила кордони для Філіпа Кіркорова через Крим

Сьогодні, 18:49

Російському співакові заборонили в'їзд на територію Литви строком на 5 років

Філіп Кіркоров, який нещодавно висловився про відносини України та Росії, став персоною нон грата в Литві. Перетинати кордони цієї країни російському співакові заборонили через те, що він відвідував окупований Російською Федерацією Крим.

На прохання литовського Міністерства закордонних справ Філіпа Кіркорова внесли в список персон нон грата. Заборона на в'їзд співака в Литву вступає в силу з 19 січня і буде діяти протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не потрібно терпіти в жодній демократичній країні. Наша позиція стосовно таких виконавців однозначна, тому сумнівів щодо внесення Кіркорова в список небажаних в Литві осіб не виникло", – заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.

Читайте також:
На Філіпа Кіркорова подали до суду: у чому причина

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Кіркоров своїми неодноразовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

Раніше Філіп Кіркоров потрапив у гучний скандал із Олею Поляковою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Філіп Кіркоров влаштував скандал на Новій хвилі: відео 18+ Філіпу Кіркорову подарували сумку Louis Vuitton за 26 тисяч доларів (фото) Зобов'язаний виплатити мільйони рублів: Філіп Кіркоров програв справу в суді
Литва Крим Філіп Кіркоров
Реклама

Новини партнерів

Оля Полякова зізналася, хто з українських знаменитостей її дратує
Оля Полякова зізналася, хто з українських знаменитостей її дратує
Ани Лорак рассказала, зачем вернулась в Киев
Ани Лорак рассказала, зачем вернулась в Киев
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили

Популярні статті

Сьогодні, 18:54Смачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

Сьогодні, 11:04Events

Водохреще: красиві привітання у віршах і листівках

Сьогодні, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Сьогодні, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Сьогодні, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

Сьогодні, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

Вчора, 22:05Events

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

Вчора, 15:51Events

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Вчора, 13:05Events

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

Вчора, 12:58Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Вчора, 11:42Зірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Вчора, 10:06Фаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Вчора, 10:03Зірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

17 січняФаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

17 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

Новини партнерів

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Брежнєва ошелешила зізнанням про роман з Меладзе
Брежнєва ошелешила зізнанням про роман з Меладзе
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Розповніла Корольова приголомшила видом в купальнику
Розповніла Корольова приголомшила видом в купальнику
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти