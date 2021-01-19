Литва закрила кордони для Філіпа Кіркорова через Крим

Російському співакові заборонили в'їзд на територію Литви строком на 5 років

Філіп Кіркоров, який нещодавно висловився про відносини України та Росії, став персоною нон грата в Литві. Перетинати кордони цієї країни російському співакові заборонили через те, що він відвідував окупований Російською Федерацією Крим.

На прохання литовського Міністерства закордонних справ Філіпа Кіркорова внесли в список персон нон грата. Заборона на в'їзд співака в Литву вступає в силу з 19 січня і буде діяти протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Філіп Кіркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не потрібно терпіти в жодній демократичній країні. Наша позиція стосовно таких виконавців однозначна, тому сумнівів щодо внесення Кіркорова в список небажаних в Литві осіб не виникло", – заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Кіркоров своїми неодноразовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

Раніше Філіп Кіркоров потрапив у гучний скандал із Олею Поляковою.

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