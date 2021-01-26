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Дурні рідкісні: Апіна відреагувала на "чорний список" Мінкульту, показавши унітаз – відео

Сьогодні, 17:38

Співачка записала відео

Співачка Альона Апіна записала реакцію на потрапляння в "чорний список" Мінкульту України. Відео вона опублікувала в Instagram.

Артистка розповіла, що кілька років тому виступала в Одесі. Тоді на концерт вона потрапила через Кишинів.

"Ось бачите унітаз, зараз сяду і буду боятися. Люди, хто там пише ці списки, дурні ж рідкісні. Я три роки тому проникла в вашу прекрасну країну через Кишинів, таємними стежками. Це був прекрасний концерт, який я досі не можу забути", – висловилася Апіна.

Alena Apina (@neapina)

За словами артистки, списки нічого не варті.

"Наше покоління все одно буде відчувати себе птахами з одного гнізда, ми виросли на одних мультиках, дивилися одні фільми, любили і чудилі під ті самі пісні. Пишіть ваші дурні списки, ми все одно будемо любити одне одного", – заявила співачка.

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Джерело: instagram.com/neapina
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