Дурні рідкісні: Апіна відреагувала на "чорний список" Мінкульту, показавши унітаз – відео

Співачка записала відео

Співачка Альона Апіна записала реакцію на потрапляння в "чорний список" Мінкульту України. Відео вона опублікувала в Instagram.

Артистка розповіла, що кілька років тому виступала в Одесі. Тоді на концерт вона потрапила через Кишинів.

"Ось бачите унітаз, зараз сяду і буду боятися. Люди, хто там пише ці списки, дурні ж рідкісні. Я три роки тому проникла в вашу прекрасну країну через Кишинів, таємними стежками. Це був прекрасний концерт, який я досі не можу забути", – висловилася Апіна.

За словами артистки, списки нічого не варті.

"Наше покоління все одно буде відчувати себе птахами з одного гнізда, ми виросли на одних мультиках, дивилися одні фільми, любили і чудилі під ті самі пісні. Пишіть ваші дурні списки, ми все одно будемо любити одне одного", – заявила співачка.

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