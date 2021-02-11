Мінкульт України вніс сімох російських артистів до чорного списку

Заборону на в'їзд артисти отримали через Крим

Чорний список Мінкульту поповнили ще сім артистів. Про це сказано на сайті Міністерства культури і інформаційної політики України.

До переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, потрапили учасники групи "Хору Турецького": Михайло Кузнецов, Олексій Александров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов. Варто зазначити, що Хор Турецького не раз виступав у Криму

Також до України не зможуть приїхати актори російського фільму "Крим": Роман Курцин і Євгена Лапова.

Учасники "Хору Турецького", Роман Курцин і Євгенія Лапова Фото: Instagram

На сьогодні список складається з 171 артиста.

Нагадаємо, Альона Апіна відреагувала на потрапляння до чорного списку. Вона записала відео на унітазі і заявила, що списки не приносять користі.

Не тільки Україна забороняє в'їзд до країни. Наприклад, нещодавно Литва закрила кордони для Філіпа Кіркорова.

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